'Linternas' incluye una conexión muy especial con un western ganador del Oscar. Es un referente imprescindible del género y está disponible en streaming

El nuevo Universo DC sigue tomando forma y 'Linternas' ha llegado a HBO Max con una propuesta que se aleja bastante de lo que muchos podían imaginar cuando se anunció la serie. En lugar de apostar por una aventura espacial al uso, la producción se mueve entre el thriller detectivesco, el misterio y el western, con claras reminiscencias de 'True Detective' y 'Watchmen'.

La historia sigue a John Stewart (Aaron Pierre), un Linterna Verde recién reclutado, y a Hal Jordan (Kyle Chandler), una leyenda del cuerpo, mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos que acaba envolviéndoles en un misterio mucho más oscuro. Kelly Macdonald interpreta a la sheriff Kerry Kane y Garret Dillahunt da vida a Will Macon, dos personajes que, curiosamente, comparten algo más que esta nueva aventura de DC. Porque ya habían coincidido en uno de los grandes westerns del siglo XXI.

El western es lo suyo

Kelly Macdonald y Garret Dillahunt ya habían trabajado juntos en 'No es país para viejos', la película de 2007 dirigida por Joel y Ethan Coen y basada en la novela homónima de Cormac McCarthy. Considerada una de las grandes obras de los hermanos Coen, la película fue todo un éxito y terminó llevándose el Oscar a la Mejor Película. Además, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los títulos más importantes del cine del siglo XXI y como un referente imprescindible del western contemporáneo.

En ella, Josh Brolin interpreta a Llewelyn Moss, un hombre que encuentra un maletín lleno de dinero después de un negocio de drogas que ha terminado en desastre. Decide quedarse con él y esa decisión lo convierte en el objetivo de Anton Chigurh (Javier Bardem), un asesino implacable que comienza a seguirle la pista. Al mismo tiempo, el sheriff Bell (Tommy Lee Jones), un veterano agente de la ley que observa cómo el mundo que conoce está desapareciendo, intenta localizar a Moss y protegerlo.

En aquella película, Macdonald interpretó a Carla Jean Moss, la esposa de Llewelyn, mientras que Dillahunt era Wendell, uno de los ayudantes del sheriff Bell. Sin embargo, en 'Linternas', los dos actores han cambiado radicalmente de posición dentro de este universo de policías, misterios y violencia. Macdonald se convierte ahora en una sheriff, mientras que Dillahunt interpreta a Will Macon, el líder de una milicia que se prepara ante una posible invasión alienígena.

Y ahí está precisamente la gracia de esta conexión. Aunque las dos producciones pertenezcan a universos completamente diferentes, ambas comparten una estética cruda y una sensibilidad muy cercana al western. La nueva serie de DC convierte el centro de Estados Unidos en el escenario de una investigación que, pese a incluir elementos de ciencia ficción y superhéroes, mantiene los pies firmemente en el barro. Incluso el segundo episodio ha dejado caer una pequeña conexión de Kerry Kane con Batman, otra pista de cómo esta historia aparentemente aislada empieza a encajar dentro del nuevo Universo DC.

La conexión llama incluso más la atención si tenemos en cuenta que 'Linternas' va a desempeñar un papel importante en la construcción del nuevo DC Studios. La serie no solo presenta a dos de los Linternas Verdes más importantes, sino que también contribuye a establecer la cronología de este renovado universo de superhéroes. Todavía está por ver si habrá una segunda temporada, ya que el futuro de la producción dependerá de HBO Max y DC Studios, aunque el showrunner Chris Mundy ya ha planteado una condición para continuar.

Sea cual sea su futuro, resulta difícil no disfrutar de esta pequeña coincidencia en la que dos actores que compartieron uno de los westerns más prestigiosos de los últimos años han vuelto a coincidir en otro extraño western, esta vez con anillos de poder y una posible invasión alienígena de por medio.

La película 'No es país para viejos' también está disponible en HBO Max.

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