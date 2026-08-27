Gene Wilder murió hace 10 años. Ahora Netflix le ha resucitado con IA para un reality de Willy Wonka

Fue en vida uno de los actores cómicos más icónicos y acaba de regresar de la tumba para dar voz a un concurso. Desde Netflix han desvelado el tráiler de su nuevo reality de competición, 'El billete dorado de Willy Wonka' (Wonka's The Golden Ticket) y en lo que los concursantes alucinan en lo que se meten en la fábrica de chocolate llevada por Oompa Loompas suena una voz que nos resulta muy familiar: la de Gene Wilder.

Sí, el actor, cuya muerte lloramos en 2016, da voz a uno de sus personajes más icónicos, Willy Wonka, mediante la IA. Contando con el permiso de la familia, la compañía ElevenLabs ha recreado la voz de Wilder para hacer este papel. Una decisión cuanto menos inquietante (de hecho al escucharla me dio algo de yuyu).

IA Wonka

«Gene tenía una habilidad extraordinaria para traer humor, la maravilla y calidez a la vida de otros,» declara la viuda de Gene, Karen B. Wilder, en un comunicado. Para ella, la idea es que una nueva generación pueda disfrutar de lo que Gene aportó al papel de Willy Wonka en 'Un mundo de fantasía' (Willy Wonka and the Chocolate Factory).

En el reality, guiados por la voz de Wilder, un grupo de doce ganadores del billete dorado y sus parejas recorrerán la mítica fábrica de chocolate realizando diversos retos y desafíos que pondrán a prueba sus instintos, resilencia y capacidades físicas y mentales.

'El billete dorado de Willy Wonka' se estrenará el próximo 23 de septiembre, con el final programado para el 30 del mismo mes. Por cierto, no solo han recuperado a Gene Wilder de la película original, también participa en el concurso uno de los actores que dio vida a los oompa loompa, Rusty Goffe.

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