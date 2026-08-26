'The One Piece' no es solo un remake. El nuevo anime de Netflix es un reboot en toda regla para crear la adaptación definitiva del manga de Eiichiro Oda

Ha ido muy poquito a poco, pero por fin 'The One Piece' está saliendo del limbo y prepara su llegada a Netflix. Wit Studio, que no tiene suficiente con 'Spy x Family' y toda la ristra de animes originales en los que trabaja, se ha echado a los hombros la complicada tarea de adaptar el manga de Eiichiro Oda. Aunque tienen una cosa clara: no están haciendo un remake del anime original de Toei Animation.

Vamos con todo

La verdad es que el proyecto puede parecer rocambolesco. Porque, al contrario que otros animes que han recibido remakes a lo largo de los años como 'Fullmetal Alchemist' o 'Ranma 1/2', no es que el primer anime no haya concluido aún... ¡Es que el manga en el que se basa tampoco lo ha hecho!

Aún así, en Wit Studio se han liado la manta a la cabeza y ya preparan la llegada de la primera temporada, que aterriza en Netflix el próximo febrero de 2027. Pero la forma en la que están enfocando el proyecto deja claro que 'The One Piece' no es un remake, es un reboot en toda regla.

No pretenden que 'The One Piece' sea un remake plano a plano del anime que ya existe, sino que están creando una nueva cinematografía, y que están adaptando el ritmo y el formato al publico moderno que está acostumbrado a otro tipo de animes. No solo eso, sino que también juegan con la misma ventaja que el live action, y esto les permitirá alterar la narración y quizás adelantar eventos y personajes.

"El manga ha avanzado mucho desde que comenzó el anime original, ahora tenemos una visión mucho más completa de los acontecimientos posteriores y de los personajes. Queremos volver a construir la historia desde el primer episodio con esa perspectiva actual. No estamos intentando hacer un remake, sino un reboot.", aseguró George Wada, el presidente de Wit Studio, en una entrevista con Mantan Web.

Tener todo este conocimiento por adelanto les permitirá ser mucho más precisos con la apariencia de ciertos personajes... Que, por ejemplo, tenían un aspecto diferente la primera vez que aparecieron en el anime porque su diseño de personaje aún no estaba definido en el manga. Algo que puede lucir especialmente bien en los flashbacks para aprovechar al máximo el gran tapiz que la levantado Oda, como el live action ya ha hecho en varias ocasiones.

Aunque si gran objetivo sigue siendo claro: captar a los fans reticentes que no se atreven con los mil y pico capítulos del anime de Toei Aniamtion. Y lo que es más, a aquellos que tampoco se atreven con la serie en acción real.

"One Piece' también ha conseguido una enorme expansión gracias al gran éxito de su adaptación televisiva de imagen real de Netflix. Queremos romper otra barrera y llevar la obra a todo el mundo, incluyendo a personas que hasta ahora no habían tenido contacto con ella", sentenció Wada.

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