Marvel ha sacado una nueva versión de 'Endgame' con metraje exclusivo. Y los hermanos Russo dicen que hay que verla sí o sí antes de 'Doomsday': "Es imprescindible"

Si pensábamos que volver a ver 'Vengadores: Endgame' ('Avengers: Endgame') en el cine era simplemente una excusa de Marvel para recuperar uno de sus mayores éxitos, parece que no es del todo así. Los hermanos Joe y Anthony Russo han dejado claro que 'Vengadores: Endgame' será una pieza crucial para entender lo que veremos en 'Vengadores: Doomsday', la primera película de los Vengadores desde la conclusión de la Saga del Infinito en 2019.

El reestreno llegará a los cines el 25 de septiembre con una versión ligeramente ampliada de la película y, sobre todo, con material relacionado con la próxima gran película del UCM. Porque 'Endgame' vuelve a la gran pantalla, parece que con la intención de utilizar la nostalgia para preparar el terreno de la siguiente fase. Y, de paso, para obligarnos a volver a ver algunas películas y series como deberes para recordar lo ocurrido hasta ahora.

Volviendo a 2019

Esta recomendación no viene de la nada. Joe Russo ha explicado en Fandango que 'Avengers Endgame: Encore' enlaza directamente con 'Doomsday'.

"Conectará la historia de las dos películas. Hay una progresión natural desde Endgame hasta Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han ido desarrollando. Creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday".

Anthony Russo, por su parte, quiso subrayar precisamente lo imprevisible que resulta el camino que ha tomado Marvel desde entonces: "Si viste Endgame cuando se estrenó originalmente, no podías prever esto". Y tiene sentido: en 2019 nadie podía saber que Robert Downey Jr. acabaría volviendo al UCM -esta vez para interpretar a Doctor Doom-, ni que la franquicia terminaría construyendo una nueva saga alrededor del multiverso. De hecho, la película que entonces parecía un punto final definitivo se ha convertido ahora en una pausa temporal.

Pero ¿qué tendrá exactamente de diferente esta nueva versión? 'Avengers: Endgame Encore' no será simplemente la misma película proyectada otra vez. Esta versión contará con una nueva corrección de color y tendrá una duración de 185 minutos, lo que supone cuatro minutos adicionales respecto al montaje estrenado originalmente. Además, la película podrá verse en formatos IMAX e Infinity Vision, una nueva certificación para salas premium de gran formato que promete pantallas de gran tamaño, imágenes más brillantes y sonido de alta calidad.

Eso sí, todo apunta a que esos minutos adicionales no serán solo nuevas escenas integradas dentro de la historia original. Disney ha confirmado que la presentación especial incluirá un vistazo exclusivo a 'Vengadores: Doomsday', mientras que quienes acudan a determinadas salas IMAX e Infinity Vision podrán disfrutar además de un adelanto adicional. Así que, más que una versión radicalmente ampliada de 'Endgame', parece que Marvel está utilizando el reestreno como una especie de puente entre dos películas.

Una de las grandes incógnitas es qué mostrará exactamente ese adelanto y hasta qué punto estará relacionado con Tony Stark, Steve Rogers o el resto de personajes que quedaron atrás después de 'Endgame'. La presencia de Robert Downey Jr. como Doctor Doom ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías, desde quienes creen que podría tratarse de una variante de Tony Stark hasta quienes apuestan por que el actor simplemente interpretará a un personaje completamente diferente.

Por ahora, Marvel no ha confirmado ninguna de esas posibilidades, así que habrá que esperar al reestreno para descubrir qué ha preparado realmente el estudio. Las entradas para 'Avengers Endgame: Encore' ya están a la venta y la película regresará a los cines el 25 de septiembre. Mientras tanto, si no quieres esperar, la versión original de 'Vengadores: Endgame' está disponible en Disney+.

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