'La constelación del perro'. El poderío visual de Ridley Scott mantiene a flote un refrito con los grandes éxitos del cine posapocalíptico

Independientemente de lo que nos hayan podido parecer sus últimos e irregulares trabajos como 'Gladiator II', 'Napoleón' o 'La casa Gucci', el de Ridley Scott es uno de esos casos en los que es estrictamente justo y necesario darle al César lo que es del César. En lo que respecta al británico, esto no sería otra cosa que, a sus casi 90 años, colgarle el título de uno de los cineastas en activo que mayor dominio tiene sobre el lenguaje visual.

Entre coliseos romanos, batallas en el corazón de Europa y feudos familiares a la italiana, Scott ha demostrado seguir teniendo un talento irrefrenable y un sentido del oficio muy por encima de la media que le convierten en uno de los últimos artesanos de Hollywood. Por desgracia, en lo que respecta estrictamente a la narrativa, el retrato del director es muy distinto, y 'La constelación del perro' ha vuelto a evidenciarlo.

Y es que lo que tenía todo el potencial para terminar convirtiéndose en uno de los grandes estrenos del curso cinematográfico vigente ha terminado traduciéndose en una suerte de grandes éxitos del cine posapocalíptico que, además de otro buen número de carencias, adolece de no poseer el elemento principal que debería tener todo disco recopilatorio que se precie: un buen sentido del ritmo.

Grandes éxitos sin garra

Es, precisamente, el ritmo —o la falta del mismo—, el aspecto que más me ha impedido disfrutar de 'La constelación del perro' como merecía. La progresión dramática de la cinta, de unos dilatadísimos 118 minutos de metraje, se antoja tan asincopada, lánguida y decaída como un tono que, pese a puntuales arrebatos de optimismo y a no pocos desentonos —valga la redundancia—, es tan mohíno y deprimente como su protagonista, interpretado por un Jacob Elordi que extrae oro de las limitaciones de su encorsetado papel.

Por supuesto, las narrativas reposadas no suponen problema alguno cuando la historia que se proyecta en pantalla es capaz de sorprender o de ofrecer algo novedoso y mínimamente estimulante. Desgraciadamente, no es el caso, ya que el libreto basado en la novela de Peter Heller no deja de cimentarse sobre una sucesión de lugares comunes del subgénero, con saqueadores, virus que han erradicado a la mayoría de la población, grupos de supervivientes excéntricos...

Todo esto, además de muchos otros ingredientes que dejaremos en el tintero, se mezclan con no demasiado sentido y cohesión, dejando la imperiosa necesidad de poseer más información sobre el universo en el que se ambienta la película y los personajes que lo habitan —de hecho, la poca que tenemos llega a través de unos diálogos tan poco sutiles como el product placement que ha ayudado al levantar el presupuesto—.

Afortunadamente, el que sin duda podríamos etiquetar como uno de los finales más anticlimáticos que hayamos visto en un buena temporada, se paladea con algo menos de amargor gracias a un reparto entregado a la causa pese a trabajar con el piloto automático encendido —fantástico una vez más Guy Pierce— y, por supuesto, la dirección de un Ridley Scott blindado por la dirección de fotografía de Erik Messerschmidt; una combinación ganadora que hace que cada escena transpire más cine que muchos blockbusters recientes que, paradójicamente, han terminado siendo más satisfactorios.

'La constelación del perro' demuestra que el máximo responsable de un proyecto importa muchísimo más de lo que muchas voces pregonan. De no haber contado con un veterano de la talla de Scott, este refrito de clichés e ideas vista una y mil veces en producciones homólogas invitaría a pasar página de forma inmediata sin prestar atención; pero incluso en estas condiciones, y aunque suene contradictorio, es un auténtico placer padecer obras de este calibre.

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