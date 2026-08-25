Netflix quiere más Guy Ritchie. La temporada 2 de 'The Gentlemen' ni siquiera se ha estrenado pero ya se ha confirmado la temporada 3: "Era inevitable"

El idilio entre Netflix y Guy Ritchie va viento en popa. Para seguir expandiendo el universo de 'The Gentlemen: Los señores de la mafia', el director se marcó un spin-off directo a streaming con su particular sello de calidad. Una serie criminal protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario que ha funcionado de miedo en la plataforma y que tras amasar 100 millones de visualizaciones fue renovada para una segunda oportunidad.

No hay dos sin tres

Esto fue en 2024. Ahora, dos años después, Ritchie prepara el regreso de 'The Gentlemen' con una segunda temporada que se estrena el próximo 3 de septiembre. A puntito de caramelo, vaya, pero incluso antes del estreno de esta segunda temporada, desde Netflix han decidido ir con todo y ya han renovado 'The Gentlemen' para una tercera temporada.

Así lo han confirmado desde Variety, que desvela que ya se está preparando una tercera temporada con otros ocho episodios. Por ahora los nuevos capítulos están en una fase muy temprana de pre-producción y ni siquiera se han completado los guiones, aunque Ritchie tiene trabajo asegurado por delante. Eso sí, por lo visto en Netflix no quieren perder el tiempo, y la idea es que se retome la producción lo antes posible para no demorar demasiado la espera entre temporadas.

"La ambición de 'The Gentlemen' se ha acelerado, el mundo se ha expandido y las consecuencias tienen mucho peso", ha dicho Guy Ritchie, creador, director, guionista y productor ejecutivo de la serie. "La tercera temporada se sentía inevitable, y tengo muchas ganas de derribar aún más todas las barreras".

Ritchie también se encargará de dirigir la temporada de la serie, que co-guionia junto con Matthew Read. Con el estreno prácticamente encima también se ha dejado ver un nuevo tráiler de lo nuevo de 'The Gentleman', que nos lleva a Italia con Eddie Horniman y Susie Glass ampliando su negocio criminal fuera de casa. Al reparto formando por James, Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Joshua McGhire y Vinnie Jones se une Hugh Bonneville como un aristócrata que se ve envuelto en los negocios de Horniman y Glass.

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