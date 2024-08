Uno de los mayores bombazos de Netflix en 2024 tendrá temporada 2. La plataforma acaba de renovar la serie que aplastó a 'El problema de los 3 cuerpos'

Uno de los grandes éxitos sorpresa de Netflix en lo que llevamos de año al fin ha sido renovado por una temporada 2. Cuesta entender el motivo para que la espera haya sido tan larga, pero la plataforma al fin ha anunciado la renovación de 'The Gentlemen', la exitosa serie de televisión basada en la película homónima de Guy Ritchie.

La primera fue un exitazo

Estrenada el pasado 7 de marzo, 'The Gentlemen' arrasó cuando prácticamente nadie apostaba por ello. Ya no es solamente que se merendase con patatas a 'El problema de los 3 cuerpos', una apuesta mucho más ambiciosa de Netflix, es que además aguantó 10 semanas seguidas en el Top 10 semanal de la plataforma y no se quedó muy lejos de entrar en el top de las series más vistas de toda la historia de Netflix.

Por ello es llamativo que hayan que tenido que pasar más de 5 meses hasta que Netflix haya hecho oficial su renovación. ¿Quizá en la plataforma no contaban con ello y hayan tenido que revisar los contratos de los implicados para que fuera posible? Tal vez sea eso, porque además por ahora solamente se han confirmado los regresos de Theo James y Kaya Scodelario para retomar los papeles de Eddie Horniman y Susie Glass.

Además, Ritchie, que ya firmó los dos primeros episodios de la serie, volverá a ejercer como director y guionista, contando de nuevo con la ayuda de Matthew Read, quien ya participase en los guiones de 5 de los 8 capítulos de su primera temporada.

Desde Netflix prometen que anunciarán el resto de integrantes del reparto a su debido tiempo y que el rodaje de la temporada 2 de 'The Gentlemen' tendrá lugar el año que viene, por lo que no la veremos hasta 2026.

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024