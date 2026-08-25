Unax Ugalde: "Si he sobrevivido estos últimos años no ha sido gracias al cine español, sino a las plataformas"

El académico Pau Brunet comentó esta mañana en X/ Twitter que el cine español vive un verano particularmente malo en taquilla, con apenas un millón de entradas vendidas. La situación de la industria nacional en las salas contrasta mucho con lo que se vive en la pequeña pantalla, donde son bastantes las producciones que consiguen asaltar las listas de éxitos de las grandes plataformas ya no solo en el país, sino a nivel mundial, permitiendo a muchos actores tener trabajo. Ese es el caso del vitoriano Unax Ugalde.

Y es que según contó en una reciente entrevista con Fotogramas, ha sido precisamente a esta ya no tan novedosa forma de consumir televisión que ha podido sobrevivir. Mejor os dejamos sus declaraciones al completo: "Yo estoy agradecidísimo. Si he sobrevivido estos últimos años no ha sido por el cine español, sino gracias a las plataformas. Es brutal el potencial que tienen de expansión".¿Significa esto que no tiene nada que reprochar a los Netflix, Prime Video y HBO Max de turno? Negativo, lo tiene.

"No puede que dos series, una española y otra inglesa, lideren el ranking y luego veas las condiciones en las que trabajan cada una"

Ugalde siente que a la ficción española aún le cuesta reconocerse a sí misma, que seguimos sin darnos el abrazo que merecemos pese a estar compitiendo de tú a tú con las grandes potencias: "Lo que no puede ser es que dos series, una española y otra inglesa, lideren el ranking mundial y luego veas las condiciones en las que trabajan ambos equipos… Tenemos que empezar a creernos que estamos sacando productos de primera línea que están dando la vuelta al mundo". Y desde luego, ver éxitos españoles, o de países como Corea, que logran cruzar fronteras y conectar con su audiencia es una prueba de que el talento ya no entiende de geografías… pero no se paga de la misma manera.

"Era imposible caminar por la calle con aquellas audiencias"

El actor de series como 'Amar es para siempre' también recuerda en su charla con Fotogramas lo mucho que ha cambiado la profesión estos últimos años con la irrupción de las plataformas, y lo hace poniendo de ejemplo su participación en la mítica 'Periodistas' de Telecinco. "Lo que más ha cambiado es que todo es mucho más efímero, todo pasa más rápido, todo tiene menos importancia porque al día siguiente se olvida. Yo recuerdo que en ‘Periodistas’ hacíamos unas audiencias de ocho o nueve millones… Era imposible caminar por la calle con aquellas audiencias".

Unax Ugalde estrenó a comienzos de mes La ventana abierta, dirigida por Ana Graciani, y como bien ha dicho él ha participado en varias series para plataformas. Entre ellas se encuentra 'Oasis' para Netflix, pero también podemos destacar su participación en The Night Manager (en español,'El infiltrado'), un drama de suspense y acción de la BBC y AMC que tienes actualmente disponible para su visionado en Prime Video.

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