'Cómo perder a un chico en 10 días' tendrá secuela por sorpresa. Creo que demuestra que la nostalgia por los 2000 ha borrado del mapa por completo a la de los 80 y 90

Han pasado 23 años desde el estreno de 'Cómo perder a un chico en 10 días', y en ese tiempo ha tenido tiempo de sobra de convertirse en una película de culto, la típica que soluciona un fin de semana deprimente junto a una tarrina de helado. Y tras el éxito de 'El Diablo viste de Prada 2', y con 'Prácticamente magia 2' tocando la puerta de la taquilla, es perfectamente lógico que en Paramount se hayan puesto manos a la obra para ver si el público mayoritariamente femenino millennial también responde a la llamada de la nostalgia barata.

Cómo perder la vergüenza en 23 años

Ha sido Variety quien ha hablado de este inesperado proyecto. Y sí, claro, en el estudio esperan que Kate Hudson y Matthew McConaughey vuelvan a interpretar sus papeles, pero aún están en búsqueda de guionista, así que lógicamente ninguno de los dos ha entrado de lleno y de cabeza. Hudson, eso sí, se ha asegurado que será productora ejecutiva del proyecto, salga lo que salga. Como poco, se lleva tajada.

Es cierto que McConaughey lleva ya un tiempo alejado de la rom-com que en su día le dio la fama, especialmente tras ganar el Óscar por 'Dallas Buyers Club', pero si Hudson decide entrar en el proyecto como actriz probablemente él vaya detrás, consciente de que fue un hito generacional que bien merece una segunda intentona... a pesar de que la cinta original quedase atada y bien atada.

Es posible que te estés llevando las manos a la cabeza pensando por qué van a hacer algo así, pero recuerda que venimos de la nostalgia de los 80 y los 90, con constantes reboots y secuelas tardías e innecesarias. Ahora, simplemente, ha llegado el momento de los 00. ¡Ley de vida! Si ha dado dinero constante durante dos décadas, ¿por qué no intentar que la vaca dé toda la leche? En un Hollywood que lleva años con crisis crónica de ideas, con la llegada de nuevas entregas de 'Los padres de ella', 'Scary Movie', 'Shrek' o la resurrección de 'Las crónicas de Narnia', era solo cuestión de tiempo.

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