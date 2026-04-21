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Hace 28 años fue un fracaso de taquilla, pero Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a intentar hacer brujería en el esperado tráiler de 'Prácticamente Magia 2'

Esta vez estarán acompañadas por Maisie Williams, Joey King y Lee Pace. ¿Habrá suficiente nostalgia?

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Cuando 'Prácticamente magia' se estrenó en 1998 fue un fracaso de taquilla. Costó 75 millones de dólares y recaudó tan solo 68,3 millones, que convirtió a la película de Sandra Bullock y Nicole Kidman como una rareza de la época que, de manera inesperada, fue ganando estatus de culto con los años. Viendo el tirón, Alice Hoffman, la autora original de la novela, escribió dos precuelas y una secuela, y el ansia de nostalgia del público hizo el resto: ya está todo preparado para que el 11 de septiembre se estrene 'Prácticamente magia 2'... ¡Y por fin hemos podido ver el primer tráiler!

Parece magia, pero no lo es

Mientras esperamos a que la Comic-Con muestre a finales de julio algunos de los tráilers más esperados del año, la CinemaCon ha hecho lo propio con todas esas películas que quizá no tengan un potente fenómeno fan detrás, pero se espera que consigan dar beneficios. Es el caso de 'Prácticamente magia 2', que volverá a contar con Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing y Dianne Wiest en sus papeles principales.

Ambientada 25 años después de la película original, esta vez seguiremos a la familia Owens tratando de descubrir cuál es el origen de la familia y de sus poderes, uniéndose para romper la maldición que les ha acosado durante años. La única duda es si hay suficiente nostalgia por esta película o, por el contrario, 28 años son demasiados para intentar montar una franquicia.

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Junto a Bullock y Kidman estarán Joey King, Lee Pace, Maisie Williams y Xolo Maridueña, esperando atraer no solo al público que la vio originalmente en cines, sino también a un nuevo tipo de espectador que no necesita haber visto la película original para disfrutar con la secuela. Esta es una de las mayores incógnitas del año en taquilla: ¿Hará su magia o estamos ante un hechizo a medio gas?

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