Meses después de triunfar en cines, se estrena en streaming una secuela de fantasía que se quedó por debajo de las expectativas de la original

La tendencia actual de Hollywood por tener franquicias como sea ha generado también fabricar eventos como sea, incluso partiendo una historia en dos partes para tener el doble de eventos. Es un riesgo grande, generando una expectación mayor que puede experimentarse de manera desigual, tal y como ha sucedido con ‘Wicked: Parte II’ (’Wicked: For Good’).

Cambios para siempre

La revisión musical del lore de ‘El mago de Oz’ concluye aquí su arriesgada estrategia de dividirse en dos mitades, que ha terminando polarizando al público. Tuvo éxito en taquilla, pero la recepción no fue la misma para este final con Cynthia Erivo y Ariana Grande que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Elphaba intenta oponerse a los planes del maquiavélico mago que gobierna Oz, pero este ha elaborado una perfecta campaña de persecución para pintarla como la bruja malvada del reino. Glinda forma parte de ese plan figurando como la bruja buena, aunque tendrá sentimientos conflictivos al separarse de su amiga.

Jon M. Chu aborda aquí la parte que más discusión generó ya del musical original, que muchos admiradores del teatro consideraban inferior a la primera mitad. Sin embargo, es aquí donde se desarrollan las cosas más interesantes que plantea esa primera ‘Wicked’ en torno a cómo un gobierno autoritario emplea diferentes mecanismos para marginalizar minorías y establecer su poder.

Como buena obra post 11-S, ‘Wicked’ termina influida por la maquinaria empleada para justificar la invasión de Oriente Medio, con el efecto que eso tiene a la hora de generar intolerancia y racismo. ‘Wicked: Parte II’ muestra cómo la cultura pop puede ser empleada tanto como distracción como método para impulsar agenda, algo que no ha hecho sino volverse relevante en tiempos de estrellas musicales rehacías a pronunciar discursos polémicos.

La película presenta problemas técnicos idénticos a la primera parte, desde su regular uso del CGI hasta cómo se ruedan algunas de las secuencias musicales o cómo se introducen las referencias a ‘El mago de Oz’. Sin embargo, es una conclusión más o menos aceptable de una empresa algo desorbitada como es realizar este musical como una película.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas musicales de la historia