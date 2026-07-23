Jason Sudeikis, actor de 'Ted Lasso': "Es contagioso hacer de un personaje que ve lo mejor en los demás y no está enfadado con el mundo"

Cuando Jason Sudeikis salió caracterizado de Ted Lasso en ese cuadro de espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, no pude evitar entusiasmarme. Casi tanto como cuando salieron los Teleñecos. No en vano, el humorista y actor estadounidense había creado uno de los grandes fenómenos culturales de la década.

En menos de dos semanas regresa a Apple TV 'Ted Lasso' con una nueva temporada después de haber dado por cerrada la serie futbolera. Una nueva etapa –Sudeikis ya avisa de que tiene en la cabeza otras tres temporadas– en la que el característico entrenador estadounidense asume un nuevo reto en el fútbol británico: entrenar la sección femenina del Richmond.

Una idea que le vino una vez pasado todo el temporal con la despedida de la serie. Según comenta en un extenso reportaje de The Hollywood Reporter, fue a principios de febrero de 2024, algo menos de un año después de emitir el final de 'Ted Lasso', cuando decidió reunir a la tropa para ver qué les parecería reabrir el Richmond.

Jason Lasso

Toda una maniobra de sondear el terreno en el que gustó la idea de entrenar al equipo de fútbol femenino. Un regreso que no respondía a lo económico, Sudeikis asegura que siempre tuvo la idea de tres temporadas y que no quería que 'Ted Lasso' continuase por continuar solo por cobrar sustanciosos cheques.

Sin embargo, se dio cuenta de que la serie futbolística no era un proyecto más, era el proyecto que le da la vida. Cuando los fans le dicen «Ted Lasso me salvó la vida», él a menudo responde sin un ápice de ironía «A mí también»:

«Es contagioso hacer de un personaje que ve lo mejor en la gente y no está enfadado con el mundo por todas sus debilidades, sus abusones y sus sombras. No es que sea Daniel Day-Lewis, pero fue bueno vivir en eso, tener eso recorriendo tu cerebro y tu cuerpo todo el día. Todavía lo es.»

Con estas declaraciones uno no puede evitar pensar en otra imagen que se nos quedó grabada a los fans como fuego: Jason Sudeikis conectándose a los Globos de Oro 2021 (online) algo desaliñado y en sudadera. Aparición que se produjo después de su muy notoria ruptura con Olivia Wilde. Esa actitud del "Believe", del ver lo mejor en los demás, también le debió ayudar en ese capítulo de su vida.

Su socio y amigo Brendan Hunt bromea diciendo que Ted Lasso es Jason Sudeikis «con un par de birras». Broma aparte, el guionista y "Coach Beard" de la serie asegura que el personaje es bastante representativo de la realidad de lo que es Sudeikis.

Por otro lado, aunque en un principio la caracterización de Ted Lasso pueda parecer algo naïf, en la temporada 2 desarrollaron mucho el lado más psicológico no solo de nuestro protagonista sino también del resto de personajes. A raíz de un trágico accidente, la serie se puso a hablar de salud mental, aderezando a la comedia de un lado más serio.

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