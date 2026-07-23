El terror de Mike Flanagan llega al universo DC con el impresionante tráiler de 'Clayface', el origen de uno de los mayores villanos de Batman

Si bien en la nota de prensa, imagino por no despistar con la saga de Matt Reeves (que igualmente produce), lo ignoran, este próximo otoño llega a los cines uno de los mayores villanos de Batman. El 23 de octubre de 2026 se estrena 'Clayface' y aquí tenemos su impresionante tráiler.

Enclavado en el Universo DC de James Gunn, será el director James Watkins ('No hables con extraños') quien se ponga a los mandos de la adaptación cinematográfica del personaje, que abordará los orígenes del mismo como una joven promesa del cine (Tom Rhys Harries) cuyo rostro se ve completamente desfigurado.

La nueva cara de Gotham

Según la sinopsis oficial:

«El meteórico ascenso de Matt Hagen, desde un chico de las calles de Gotham hasta convertirse en una estrella de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su entorno y sin nada que perder, Matt decide someterse a un tratamiento de vanguardia que milagrosamente le devuelve su apariencia original… pero que también altera inesperadamente su percepción de la realidad, llevándolo por un destructivo camino de venganza obsesiva y devastadora.»

Junto a Harries como Matt Hagen, la película cuenta con Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, además de Nancy Carroll y Joshua James.

Mike Flanagan, cuyo último trabajo estrenado es 'La vida de Chuck' y cuya 'Carrie' es de lo más esperado de los próximos meses, es el encargado de contar esta historia junto a Hossein Amini, quien ya colaboró con Watkins en la serie 'McMafia'.

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