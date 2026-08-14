Matthew McConaughey explica cómo una de sus comedias románticas le salvó de "un buen lío" con la policía en México: "Ay, madre, a sacar la cartera"

Cuando, en el año 2024, Matthew McConaughey confesó que se mudó con su familia a Texas después de que en Hollywood se negase a sacarle del círculo de las comedias románticas para ofrecerle papeles de otro tipo —en los que, por cierto, ha demostrado manejarse a las mil maravillas—, probablemente no pensó en que, años atrás, una rom-com le salvó de meterse en lo que denominó "un buen lío" en la frontera mexicana con Estados Unidos.

Salvados por J Lo

Ha sido durante su última aparición en el podcast Happy Sad Confused, en la que el bueno de Matthew explicó que la película 'Planes de boda' de Adam Shakman, en la que dio vida a un médico que enamora a una organizadora de bodas interpretada por Jennifer López, le ahorró un buen puñado de dólares cuando una patrulla de policía le detuvo cuando cruzaba al país vecino dirección sur.

Una noche, ya bien entrada la madrugada, cruzaba la frontera en dirección al sur. Me pararon, y fue una de esas paradas típicas. Me vieron y yo era el gringo de la camioneta. Y pensé: “Ay, madre. A sacar la cartera. Allá vamos”. La cosa se estaba poniendo fea, así que saqué el tema: “¿Conocéis a Jennifer López? ¿Habéis visto alguna vez ‘La organizadora de bodas’? Sí, ese era yo”. Se partieron de risa… Acabamos haciéndonos fotos juntos y me dejaron marchar.

No obstante, McConaughey ha asegurado que 'Cómo perder a un chico en 10 días' es, de entre todas las que ha protagonizado, su comedia romántica favorita. Puede que sea, simple y llanamente, porque es la que más dinero le reporta año tras año.

Creo que es, probablemente, mi comedia romántica favorita de todas las que he hecho, y a mucha gente le encanta esa película», afirmó el ganador del Óscar. Y sigue siendo la que más dinero me reporta de todas las películas que he hecho. Con diferencia. Por mucho.

Cuando solo existían los DVD o la televisión por cable, cada mes de marzo recibía un cheque cuantioso gracias al Día de San Valentín. Pero, bueno, mira: para mí, esa película, dentro de ese género, me permitió hacer mío ese género. Cómo perder a un chico en 10 días es un auténtico referente en el género de la comedia romántica a lo largo del tiempo.

Si me preguntan, yo también me quedo a ciegas con 'Cómo perder a un chico en 10 días', que dirigió Donald Petrie en 2003 y en la que compartió elenco con Kate Hudson, pero esa es otra historia mucho menos interesante que la de los sobornos evitados por obra y gracia de J Lo.

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