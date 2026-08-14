Fue premiada en Cannes y tuvo críticas sensacionales. Ahora meses después de pasar por cines se estrena en streaming esta desoladora y atmosférica película

Los cambios de la Academia de cine estadounidense amenazaban con una transformación woke de las películas reconocidas, y lo que ha logrado es casi una globalización artística de las mismas. Obras que eran relegadas habitualmente a la categoría de película internacional, anteriormente conocida como de habla no inglesa, ahora pueden ser contendientes al premio principal y otras categorías.

Con todo, la competencia de estos “films extranjeros” sigue siendo muy feroz y varias películas de notable mención se quedan en el camino. Incluso algunas igualmente premiadas y aclamadas en festivales, como fue el caso de ‘El sonido de la caída’ (’In die Sonne schauen’), se quedan relegadas a un plano menor.

El árbol que cae y resuena

Es cierto que la propuesta de la alemana Mascha Schilinski es de las más densas y abstractas que ha ofrecido el cine del último año, pero es una experiencia bastante singular e incluso especial que tiene suficiente para cautivar la atención. Galardonada junto a ‘Sirât’ con el Premio del Jurado en Cannes 2025, la película hace su estreno en streaming a través de Filmin y de Movistar Plus.

En ella, la cineasta germana explora cuatro historias separadas en el tiempo, pero conectadas a través de un mismo espacio como es una granja de la zona norte del país. A comienzos del siglo XX, una niña se fija en la retahíla de muertes y lesiones que afectan a su familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, una adolescente tiene fijación en un hombre con miembros amputados. Durante la década de los ochenta, una joven intenta esquivar las avanzadillas sexuales de su tío, y en el presente dos chicas vecinas forman una amistad y alguna hasta sentimientos más profundos.

Schilinski explora todas estas historias con una mezcla de textura espectral y de recuerdo extrañamente lejano y difuso, casi como formado a partir de sensaciones generadas a partir de observar una fotografía. La atmósfera casi avant-garde crea un aura de confusión que ayuda en parte al entrelazamiento de las diferentes líneas temporales.

‘El sonido de la caída’: un tapiz del trauma

El uso del montaje para plegar todas estas tramas persigue una conexión emocional y difusa que explore diferentes experiencias del trauma que viven estas protagonistas. Desde heridas de guerra (en ocasiones autoinfligidas) hasta soledad e incomprensión, todo forma un tapiz diverso pero que está en constante diálogo consigo mismo.

Esto no quiere decir que la conversación a veces no se solape, y en ‘El sonido de la caída’ a veces prime una confusión que hace indistinguibles algunas historias. Esto resta cierta fuerza emocional que siempre acaba resurgiendo, especialmente en la parte de la película que transcurre en los ochenta. Su ambición en sus ideas y formas puede jugar en su contra en ocasiones, aunque la textura visual y artística que despliega Schilinski sea realmente notable.

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