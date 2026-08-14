Hoy en streaming, el regreso de un oscuro thriller con trasfondo real. Una serie sobre un crimen que destapó una peligrosa trama de corrupción

Después de una primera temporada centrada en un thriller de misterio, 'Las Azules' ha vuelto a Apple TV con la intención de adentrarse en un terreno mucho más político y social. La serie retoma la historia apenas un mes después de los acontecimientos anteriores, en junio de 1971, cuando las cuatro mujeres que forman la unidad policial empiezan a hacerse un hueco en un cuerpo dominado por hombres.

Pero el nuevo caso las llevará hasta los asesinatos de varios estudiantes vinculados a unas protestas y, poco a poco, descubrirán que detrás de esas muertes hay algo mucho más grande que un simple asesino en serie.

Un caso mucho más político

La temporada arranca con el cadáver de una joven activista, pero no tarda en aparecer otro cuerpo relacionado con las antiguas protestas. Todo parece apuntar a un nuevo asesino en serie, siguiendo la fórmula de la primera temporada, aunque pronto queda claro que el misterio es mucho más complejo. Las investigaciones de María, Valentina, Gabina y Ángeles terminan destapando una red de corrupción y abusos que llega a las propias instituciones.

Aquí, el contexto histórico es fundamental. La trama se sitúa en 1971, apenas unos años después del Movimiento Mexicano de 1968, y está marcada por la masacre de estudiantes manifestantes en la que murieron más de un centenar de personas a manos de un grupo paramilitar que actuaba siguiendo órdenes del Gobierno federal. La serie utiliza estos hechos reales para construir una historia de ficción que conecta las muertes de los estudiantes con la corrupción y la violencia institucional.

Mientras intentan resolver el caso, las cuatro protagonistas siguen teniendo que luchar contra sus propios compañeros de policía. Aunque su éxito con el caso anterior ha conseguido que algunos hombres empiecen a respetarlas, la discriminación sigue presente tanto dentro del departamento como en sus propias familias. María ha ascendido a teniente, Gabina se ha convertido en una agente todavía más comprometida, Valentina mantiene su carácter rebelde y Ángeles continúa demostrando una intuición extraordinaria.

Ecos de actualidad

En la segunda temporada, el nuevo misterio permite a 'Las Azules' explorar el creciente descontento de la ciudadanía con los abusos de las fuerzas del orden. A medida que las protagonistas se acercan a la verdad, descubren que algunos responsables políticos prefieren silenciar las denuncias antes que enfrentarse a las consecuencias. De hecho, el jefe de policía Escobedo, que consiguió su puesto gracias a sus conexiones políticas, representa precisamente esa parte del sistema que apuesta por la represión y llega incluso a intentar controlar a los medios de comunicación.

Aunque los personajes masculinos tienen menos peso en esta segunda temporada, algunos siguen teniendo un papel importante. Entre ellos está Romandia, el capitán de "Los Azules", cada vez más frustrado por no poder recuperar su antiguo puesto como detective, mientras que Gerardo, el hermano de Gabina, continúa siendo uno de los pocos hombres dentro de la policía que reconoce el valor y la capacidad de su hermana. Es un regreso redondo para una serie estupenda.

La tenéis en Apple TV.

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