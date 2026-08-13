'Toy Story' escondió durante años una referencia a uno de los cortos más oscuros de Pixar y quizá nunca lo habías visto

Sabemos que los creativos animadores de Pixar se lucen escondiendo Easter Eggs a lo largo de todas sus películas haciendo que cada una de ellas forme parte de un basto universo cinematográfico del que, los más ávidos fanáticos, se han percatado de detalles y guiños que nos remontan a los orígenes del estudio.

En 'Toy Story', estrenada en 1995, Pixar escondió una pequeña referencia que puede pasar completamente desapercibida durante la primera visita. Mientras Woody reúne a los juguetes en su habitación de Andy, detrás de él aparece una estantería llena de libros y uno de sus lomos lleva un título muy reconocible: 'Red's Dream'. No se trata de un libro inventado para decorar el escenario, sino de un guiño directo a uno de los primeros cortometrajes de Pixar, estrenado varios años antes.

El sueño de un monociclo bajo la lluvia

'Red's Dream' nació en 1987 bajo la dirección de John Lasseter y dura apenas cuatro minutos. La historia sigue a Red, un solitario monociclo que permanece en el rincón de liquidación de una tienda de bicicletas llamada Eben's Bikes. Durante una noche lluviosa, Red imagina que por fin tiene un dueño y que participa en un espectáculo de circo junto a un payaso llamado Lumpy.

La idea resulta bastante más melancólica de lo que podría esperarse de una historia sobre un monociclo. En el sueño, Red termina convirtiéndose en la verdadera estrella del espectáculo, mientras el payaso pierde protagonismo. Sin embargo, todo desaparece cuando Red despierta y vuelve a encontrarse solo en la tienda.

Esa mezcla de lluvia, calles vacías, silencio y un objeto abandonado le da al corto una atmósfera extraña que todavía puede resultar un poco inquietante. Pixar buscaba precisamente un aspecto oscuro y nocturno para esta historia, mientras experimentaba con nuevas posibilidades de animación.

Un guiño escondido detrás de Woody

La referencia en 'Toy Story' tiene todavía más sentido porque 'Red's Dream' forma parte de una colección de títulos de los primeros trabajos de Pixar que aparecen en los libros de la habitación de Andy. En esa misma estantería pueden encontrarse referencias a otros cortometrajes relacionados con Lasseter y los primeros años del estudio, como 'Tin Toy' y 'Knick Knack'.

Lo que parece simplemente un libro colocado al fondo de una escena termina funcionando como una pequeña cápsula de la historia de Pixar, un detalle escondido en que demuestra cómo Pixar aprovechó incluso los objetos del decorado para recordar sus primeros experimentos y conectar su gran debut cinematográfico con las historias que ayudaron a construir el estudio.

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