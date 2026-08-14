Las 15 mejores películas de amor adolescente de todos los tiempos: historias románticas imprescindibles

El amor adolescente se puede representar en pantalla de muchas formas y no siempre tiene por qué estar relacionado con una comedia romántica de instituto con final feliz. A veces es el primer amor que te cambia para siempre, otras veces es una historia de identidad y descubrimiento, y en ocasiones simplemente es ese momento extraño en el que dos personas todavía están intentando averiguar quiénes son mientras se enamoran.

Si buscas una lista para perderte entre primeros amores, romances imposibles, flechazos adolescentes y esas historias donde conviven los sentimientos más intensos y el primer erotismo, hay mucho más donde elegir de lo que parece. Aquí caben comedias románticas, dramas de iniciación, historias LGBTQ+ y películas en las que enamorarse es solo una parte de todo lo que significa crecer. Estas son algunas propuestas que merece la pena recuperar y que puedes encontrar en plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus o Filmin, ordenadas de la más reciente a más antigua.

'Heartstopper para siempre' (2026)

Alice Oseman llevó a la pantalla la historia de amor de Charlie y Nick, dos adolescentes que se conocen en el instituto y terminan descubriendo que entre ellos hay algo mucho más fuerte que una amistad. Y esta película es el cierre perfecto. Un coming-of-age sobre descubrir quién eres, enamorarte por primera vez y encontrar tu lugar junto a las personas que te quieren, con una sensibilidad y una ternura que han convertido a la serie en uno de los grandes referentes LGTBIQ+ de los últimos años.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'West Side Story' (2021)

Steven Spielberg recuperó la historia de amor de Tony y María, dos adolescentes pertenecientes a bandas rivales, en su adaptación del mítico musical. Es 'Romeo y Julieta' trasladado al Nueva York de los años 50, con un romance condenado desde el principio por el odio entre sus familias. Una historia de amor adolescente clásica, espectacular y trágica que sigue funcionando casi 70 años después de que se estrenara la película original.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+ y Movistar Plus

'Conquista a medias' (2020)

Ellie Chu le escribe una carta de amor para un compañero de instituto, pero acaba enamorándose de la chica a la que él quiere conquistar. Lo que comienza como un encargo aparentemente sencillo termina convirtiéndose en una historia sobre descubrir los propios sentimientos, aceptar quién eres y entender que el amor no siempre funciona como esperabas. Una película adolescente diferente, tierna y con representación LGBTQ+. No se puede pedir más.

Disponible en Netflix

'Con amor, Simon' (2018)

Simon es un adolescente aparentemente normal que todavía no se ha atrevido a contarle a nadie que es gay. Cuando empieza a intercambiar mensajes con otro chico del instituto cuya identidad desconoce, su vida sentimental se convierte en una mezcla de secretos, nervios y emociones propias del primer amor. Es una de esas películas que entiende perfectamente lo intenso que puede resultar enamorarse por primera vez, especialmente cuando todavía estás intentando descubrir quién eres.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+ y Movistar Plus

'A todos los chicos de los que me enamoré' (2018)

Lara Jean escribe cartas a todos los chicos de los que se ha enamorado, pero nunca tiene intención de enviarlas. Hasta que alguien las manda misteriosamente y su vida sentimental se convierte en un absoluto caos, obligándola a enfrentarse de golpe a sentimientos que prefería mantener en secreto. Es uno de los grandes fenómenos del romance adolescente de Netflix y una película perfecta para quienes buscan una historia ligera, divertida y muy de instituto.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Call Me by Your Name' (2017)

Elio tiene 17 años cuando conoce a Oliver durante un verano en Italia y, poco a poco, entre paseos, conversaciones, música y silencios, surge una relación que ninguno de los dos esperaba. Luca Guadagnino convierte ese primer amor en una experiencia profundamente sensorial, marcada por la intensidad de sentir algo por primera vez y por la certeza de que quizá no pueda durar para siempre. Es una de las historias de amor LGBTQ+ más celebradas del cine reciente.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'Lady Bird' (2017)

Lady Bird está en su último año de instituto y sueña con escapar de Sacramento para comenzar una vida completamente diferente. Mientras intenta descubrir quién quiere ser, también atraviesa sus primeros romances y relaciones sentimentales, aunque el amor sea solo una pieza más de un retrato mucho más amplio sobre crecer. Greta Gerwig consigue capturar esa etapa en la que todo parece definitivo y cualquier discusión, amistad o enamoramiento puede sentirse como el acontecimiento más importante del mundo.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Sing Street' (2016)

En el Dublín de los años 80, Conor crea una banda de música para impresionar a una chica que le gusta, pero lo que empieza como una estrategia para conquistarla termina transformando su vida. La película mezcla primer amor, amistad, música y ganas de escapar de una realidad que se le queda pequeña. Es una historia adolescente luminosa y encantadora sobre descubrir una identidad propia mientras te enamoras por primera vez.

Crítica en Espinof | Disponible en Prime Video y Movistar Plus

'Las ventajas de ser un marginado' (2012)

Charlie llega al instituto sintiéndose completamente fuera de lugar, hasta que conoce a Sam y Patrick, dos estudiantes que terminan convirtiéndose en sus mejores amigos. Entre fiestas, música, conversaciones y primeros amores, la película construye un retrato adolescente mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. Es una historia sobre encontrar a tu gente justo cuando más perdido estás y descubrir que crecer también significa aprender a dejar atrás ciertas cosas.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Submarine' (2011)

Oliver Tate tiene 15 años, una relación complicada con sus padres y una obsesión bastante considerable con perder la virginidad. Su romance con Jordana es tan incómodo como divertido y convierte esta película de Richard Ayoade en una de las historias adolescentes más singulares de la lista. Aquí el primer amor no está idealizado: está lleno de inseguridades, egoísmo, malentendidos y esa mezcla de intensidad y torpeza que suele acompañar a los primeros sentimientos.

Disponible en Prime Video y Filmin

'Juno' (2007)

Juno tiene 16 años y una relación con su compañero de clase Bleeker que acaba teniendo consecuencias inesperadas. El romance no es el único tema de la película, pero sí forma parte de una historia mucho más amplia sobre crecer demasiado deprisa, tomar decisiones difíciles y enfrentarse de golpe a problemas propios de adultos. Su mezcla de humor, personajes perfectamente definidos y sensibilidad la convirtió en uno de los grandes referentes del cine adolescente de los 2000.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

'Orgullo y prejuicio' (2005)

Elizabeth Bennet y el señor Darcy no son adolescentes, pero la película de Joe Wright encaja perfectamente si entendemos el amor juvenil como esas historias de las primeras emociones fuertes y expectativas románticas. La adaptación protagonizada por Keira Knightley convierte la tensión entre ambos personajes en uno de los romances más irresistibles del cine de época. Además, sigue siendo una de las versiones más queridas de la historia de Jane Austen.

Crítica en Espinof | Disponible en Prime Video, Movistar Plus y Filmin

'High School Musical' (2006)

Troy y Gabriella se conocen durante unas vacaciones y descubren que tienen una conexión inesperada cuando se atreven a cantar juntos. El problema llega cuando vuelven al instituto y sus mundos parecen estar demasiado separados: él es la estrella del equipo de baloncesto y ella una estudiante brillante que acaba de llegar al centro. 'High School Musical' convirtió el romance adolescente en un fenómeno generacional y sigue siendo una de esas películas que resulta imposible ver sin acabar cantando sus canciones. Especialmente las de Sharpay.

Disponible en Disney+

'10 razones para odiarte' (1999)

Kat Stratford no tiene ningún interés en salir con chicos, pero su hermana pequeña necesita que ella tenga una cita para poder salir también. El plan llevará a Patrick Verona a su vida y dará lugar a una de las comedias románticas adolescentes más icónicas de la historia. Más de 25 años después, sigue funcionando gracias a sus personajes, sus diálogos y, sobre todo, a una relación que consigue evolucionar de una mentira absurda a un romance genuino.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus y Disney+

'Cuenta conmigo' (1986)

No es una película romántica al uso, pero sí una de las mejores películas sobre hacerse mayor y, por eso mismo, merece un hueco en la lista. Sus protagonistas todavía están dejando atrás la infancia y la historia captura ese momento en el que la amistad, los primeros amores y el miedo a hacerse adulto empiezan a mezclarse. Es una película sobre descubrir quién eres y entender que algunas personas que conoces durante esos años acabarán formando parte de ti para siempre.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus y Filmin

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