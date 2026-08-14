Mark Wahlberg lleva 25 años arrepentido por esta película: "No quiero volver a verla nunca más"

El pasado mes de junio Mark Wahlberg cumplió 52 años, y de esos más de 30 los ha pasado junto a nosotros, la audiencia, participando en toda clase de largometrajes, algunos buenos ('Boogie Nights', 1997) y otros que más de un espectador desearía no haber visto nunca. Entre esos podríamos citar perfectamente el remake / reboot de 'El Planeta de los Simios', donde el actor estadounidense interpretó una reimaginación del icónico papel de Charlton Heston en el clásico de ciencia ficción de los años 60 que, la verdad, no le dejó buen recuerdo.

No es ningún secreto que 'El Planeta de los Simios', pese a contar con un director de la talla de Tim Burton, no logró cumplir las expectativas de los fans, ofreciendo al público un largometraje irregular que nunca terminó de encontrar su identidad, aunque nos dejó un final que sí que nos dejó mucho de qué hablar. Sin embargo, una cosa es que un seguidor del clásico de 1968 reniegue de este remake —sobre todo ahora que hemos disfrutado de cuatro blockbusters posteriores ambientados en este universo que sí han merecido la pena—, pero que su propio protagonista lo haga resulta, desde luego, sorprendente. Y esto fue lo que hizo en una entrevista cuando le preguntaron por ella:

¿Volverías a rodarla? "No solo no volvería a hacer 'El Planeta de los Simios', es que no querría ni volver a verla. Tampoco creo que Tim Burton la dirigiera de nuevo. Estoy en un punto de mi carrera en el que solo quiero trabajar con directores con los que realmente me apetezca trabajar. Quiero hacer películas que yo querría ver e interpretar papeles que de verdad me apetezca hacer. Ya he pagado mi novatada y he hecho mucho por coger experiencia; ahora quiero hacer el cine que a mí me gusta ver". PopEntertainment

Tras rodarla llegó algunas de las mejores películas del actor

Tales declaraciones datan de 2005, justo en la que podríamos considerar como la mejor época del actor. En 2007 estuvo a punto de alcanzar la cima del reconocimiento con su nominación al Oscar a Mejor actor de reparto por 'Infiltrados' (The Departed, 2006). También dejó un excelente sabor de boca en 'The Fighter' (2010) y en 'La noche es nuestra' (We Own the Night, 2007), y podríamos sumar títulos como 'The Italian Job' (2003) o 'Shooter: El tirador' (2007). En definitiva, aprendió a escoger mejor sus guiones, aunque todavía nos dejó tropiezos importantes como 'El incidente' (The Happening, 2008), el fallido experimento de M. Night Shyamalan que marcó uno de sus puntos más bajos.

Pero volviendo a 'El Planeta de los Simios', hay que decir que aquella película fue uno de esos casos más de producciones arruinadas por las prisas de los estudios. 20th Century Fox había fijado una fecha de estreno en cines antes incluso de tener un guion terminado, lo que obligó a todos los implicados a rodar prácticamente sobre la marcha, con constantes reescrituras, urgencias e injerencias de los ejecutivos para cumplir el plazo. ¿El lado positivo? Viendo todo esto, Mark Wahlberg creció como actor. Se llevó una experiencia. Eso se pudo llevar.

Si no has visto El Planeta de los Simios, la tienes en Disney+. Yo personalmente no tengo grandes problemas con ella, pero puedes leer la crítica que hicimos hace unos años en Espinof. No le fue del todo mal en taquilla (recaudó 362 millones de dólares tras una inversión de 100), y de algún modo demostró que la saga aún podría tener cabida en el siglo XXI, aunque 20th Century Fox decidiera olvidarse completamente de ella.

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