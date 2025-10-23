Últimos días para ver en Netflix esta obra maestra de Martin Scorsese. Un thriller asfixiante que actúa como una bomba de relojería y ganó 5 Oscars

Todo en 'Infiltrados' ('The Departed', 2006) vibra con la energía de las mejores películas de Martin Scorsese, que toma el clásico relato del infiltrado y lo eleva a una obra maestra sobre la identidad, la culpa y la supervivencia en un mundo donde nadie es lo que dice ser.

Con Leonardo DiCaprio y Matt Damon enfrentados en un juego de espejos, y un Jack Nicholson tan magnético como aterrador, la película se mueve con el pulso de un thriller impecable, pero también con la inteligencia de una tragedia moral. Scorsese no solo dirige un crimen: dirige el colapso interior de hombres que se pierden entre las sombras de sus propias mentiras

Un thriller hipnótico

En el centro de la historia, un policía y un delincuente viven la misma pesadilla desde lados opuestos. Billy Costigan (DiCaprio) se infiltra en la banda del mafioso Frank Costello, mientras Colin Sullivan (Damon) actúa como topo dentro de la policía. Ambos lo arriesgan todo para mantener su fachada, sin saber que el otro existe, y esa simetría convierte cada escena en una bomba de relojería. La tensión no se construye con explosiones, sino con miradas, sospechas y silencios que pesan más que cualquier disparo.

'Infiltrados' muestra a Scorsese en un territorio que conoce bien: el del crimen organizado y la moral ambigua, pero con una mirada más amarga que nunca. Aquí no hay redención ni gloria, solo supervivencia. El director utiliza un montaje frenético, una banda sonora impecable y el humor negro como armas para mantenernos al borde del asiento, atrapados en una historia donde nadie puede confiar en nadie.

Por otro lado, hay que destacar que las interpretaciones son el alma del filme. DiCaprio, desesperado y al límite, ofrece uno de sus trabajos más intensos; Damon juega con la calma del impostor que empieza a desmoronarse; y Nicholson domina la pantalla como un agente del caos, tan carismático como aterrador. Incluso Mark Wahlberg, en un papel secundario, deja huella con su ironía y rabia contenida.

Ganadora del Oscar a Mejor película y Mejor director, 'Infiltrados' es el thriller definitivo de Scorsese: una historia de dobles, traiciones y máscaras que se caen bajo presión. Brutal, elegante y adictiva, sigue siendo una lección de cine y suspense casi veinte años después de su estreno. Si pensabais volver a verla, este es el momento, porque la película abandonará el catálogo de Netflix el 28 de octubre.

