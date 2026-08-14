Perder 'Shingeki no Kyojin' fue uno de los mayores mazazos para Wit Studio, pero dejar atrás el anime terminó siendo lo mejor a la larga: "Era una carga inmensa"

Ya desde su primera temporada, el anime de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') fue un bombazo tremendo que incluso captó a aquellos reacios a engancharse a una serie de animación. Wit Studio sentó un precedente para los animes modernos, con una calidad tremenda y una cinematografía espectacular que definitivamente les puso en el mapa como uno de los mejores estudios japoneses.

'Shingeki no Kyojin' ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los animes del momento. Así que cuando Wit Studio perdió el anime tras su tercera temporada, fue un mazazo tremendo.

Era necesario

Tras tres temporadas, 'Shingeki no Kyojin' pasó a MAPPA, que se encargaron de la recta final del anime. Mientras tanto, en Wit fueron acumulando la pérdida de varias licencias, incluyendo 'Vinland Saga' y 'The Ancient Magus's Bride'. George Wada, el presidente de Wit Studio, ha reflexionado sobre esta época tan complicada. Y aunque dejar ir a Eren y los Titanes fue complicado, en realidad también era el cambio que necesitaban en el estudio.

"En aquel entonces, la carga de crear 'Shingeki no Kyojin' era inmensa. Cuando tomamos en consideración las carreras de los creadores, incluyendo al director Tetsuro Araki, había también un deseo de crear trabajos originales", dijo Wada en una entrevista con Mantan Web. "Un estudio de animación no es simplemente un grupo que produce obras, también está muy ligado de cerca a las vidas del equipo".

La mayor parte del equipo de Wit estaba dedicada enteramente a 'Shingeki no Kyojin', con una presión enorme y fechas de entregas muy apretadas. Esto limitaba el tipo de series en las que podían trabajar mientras tanto, y con todo el tiempo y el presupuesto que se estaba yendo únicamente a los titanes, dejar marchar uno de sus series más aclamadas al final fue la decisión más sanas para ellos.

Desde entonces se han podido centrar en otras producciones originales, como 'Great Pretender', 'El amor a través de un prisma' o 'Moonrise'. Aunque también han trabajado en adaptaciones tremendamente exitosas como 'Ranking of Kings' y 'Spy x Family', aunque aquí comparten la carga de la producción con CloverWorks. Por si fuera poco, también se están encargando del remake de 'One Piece', así que tampoco se puede decir que les esté yendo mal.

Y es que si Wit hubiera continuado con 'Shingeki no Kyojin', quizás el final de la serie se hubiera retrasado todavía más, o quizás nos habríamos perdido muchos de los maravillosos animes que nos ha dado el estudio a lo largo de los últimos años.

"Wit Studio produjo hasta la temporada 3, y MAPPA se hizo cargo a partir de ahí. Creo que gracias a esta combinación se pudo terminar el anime de 'Shingeki no Kyojin'. Esta es la única manera en la podría haber acabado", sentenció Wada.

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