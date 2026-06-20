Los muros de 'Shingeki no Kyojin' existen de verdad. Así es la ciudad medieval que inspiró el hogar de Eren en el anime, y se puede visitar en Alemania

Es muy posible que siempre hallamos soñado con visitar el escenario de algunos de nuestros animes favoritos. Aunque viendo cómo está el patio en 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') y lo fácil que es que se te coma algún titán, quizás nos lo queremos replantear un poquito.

Así que la segunda mejor opción sería visitar el pueblo que inspiró el hogar de Eren Jaeger. Porque sí, existe de verdad y no hay titanes a la vista.

La arquitectura lo es todo

Cuando empieza 'Shingeki no Kyojin', Eren vive en una ciudad protegida por el descomunal Muro Maria. Los últimos supervivientes de la humanidad se han protegido en ciudades construidas tras tres niveles de murallas, siendo esta la más exterior, aunque la llegada del Titán Colosal y el Titán Acorazado al inicio de la serie lo cambian todo.

Una de las inspiraciones fue el propio pueblo de Hajime Isayama en la prefectura de Oita, un lugar rodeado de grandísimas montañas que sirvieron de inspiración para el Muro Maria. La otra gran inspiración fue el pueblo de Nördlingen, en Alemania.

Es una pequeña localidad situada en Baviera, que en su momento se construyó sobre un cráter y tiene una estructura circular que se ha conservado de maravilla con el paso de los siglos. Un pequeño pueblito medieval con altas murallas que inspiró a Isayama para la arquitectura del hogar de Eren, desde el tejado marrón y puntiagudo de las casas hasta sus callejuelas estrellas.

La popularidad de Nördlingen se ha disparado desde el estreno de 'Shingeki no Kyojin', con lo que se ha convertido en un pequeño lugar de peregrinación para los fans del anime. Aunque por desgracia no todos han sido civilizados y algunos habitantes han tenido que pedir a los visitantes que se comporten y dejen de hacer grafitis, pasearse en cosplay y perturbar la paz del pueblo.

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