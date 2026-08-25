La Tierra se apaga y la gente se convierte en plantas. El anime de ciencia ficción que llega a Netflix este mismo año y tiene un potencial tremendo

Netflix se está guardando varios estrenos de anime muy interesantes para el último tramo del año. Ya sabemos que en septiembre arranca la segunda etapa de 'Steel Ball Run', pero no es el único anime prometedor que podremos ver este otoño en la plataforma.

Si nos gusta la ciencia ficción en apenas unos meses llega 'Fool Night', una distopia que viene respaldada por Sunrise, la casa de 'Gundam' y 'Code Geass', y SHAFT, el estudio detrás de 'Puella Magi Madoka Magica'.

La solución alternativa

Durante el pasado Festival de Annecy Netflix ya presentó un primerísimo adelanto de 'Fool Night', que desde luego apunta a ser uno de los estrenos punteros de otoño. Es una adaptación del thriller post-apocalíptico de Kasumi Yasuda, un manga que ya ha tenido bastante buena acogida, con un futuro un tanto oscuro en el que las personas eligen convertirse en plantas.

En un futuro en el que la Tierra ya no está iluminada por el sol, las plantas se han marchitado y el oxígeno es un bien preciado. Así surge la "transfloración", una tecnología que permite a los seres humanos renacer como plantas. Y para aquellos que viven en la pobreza extrema como Toshiro Kamiya, se termina convirtiendo casi en la única opción para poder seguir adelante.

Netflix ha desvelado un nuevo tráiler de 'Fool Night', y lo cierto es que la animación tiene muy buena pinta, algo que ya teníamos asegurado al contar con Sunrise y SHAFT respaldando el anime. También se ha confirmado que 'Fool Night' llegará a la plataforma el próximo 26 de noviembre, con todos los episodios estrenándose del tirón.

Atsushi Yukawa está al frente de la dirección de 'Fool Night', con Jin Tanaka como guionista. Con el tráiler también se ha ido desvelado el reparto principal, con Koki Uchiyama como Toshiro Kamiya, Jun'ya Enoki como Akira Yatsuka, Aya Endo como Saeko Kanaeno, Minako Kotobuko como Yomiko Horai y Kiyomitsu Mizuuchi como Jin Hiragishi.

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