Los creadores de 'Gundam' y 'Madoka Magica' unen fuerzas en este thriller de ciencia ficción que apunta a ser uno de los grandes animes de 2026

Netflix tiene una parrilla tremenda de anime preparada para la segunda mitad de año. Entre la inminente 'Destellos del mañana', la tercera temporada de 'Ranma 1/2' o los nuevos capítulos de 'Steel Ball Run', ya las novedades vienen pisando fuerte, pero ahora la plataforma ha subido aún más de nivel con una esperadísima adaptación a anime.

Dos grandes se ponen de acuerdo

Se trata de 'Fool Night', que adaptará el thriller post-apocalíptico de Kasumi Yasuda. El manga lleva en publicación desde 2020 y ha ido ganando cada vez más renombre, y para traer a la vida el anime tenemos dos estudios legendarios trabajando juntos: Sunrise y SHAFT.

Este último quizás nos suena más por su trabajo con 'Puella Magi Madoka Magica', mientras que Sunrise es la casa de la franquicia 'Gundam', 'Code Geass' e 'Inuyasha'. Así que 'Fool Night' ya viene de la mano de dos grandes estudios que nos traen el sello de calidad asegurado.

Netflix ha aprovechado su visita al Festival de Annecy para desvelar el proyecto y desvelar su primer tráiler, que la verdad es que tiene una pinta muy prometedora y con una calidad altísima. Como director tenemos a Atsushi Yukawa, que ha trabajado como animador en 'Space Dandy' y 'Fairy Tail', y como guionista a Jin Tanaka, que tiene una trayectoria larguísima y recientemente ha guionizado 'Kowloon Generic Romance' y 'Oshi no Ko'.

Por ahora no se ha confirmado su fecha de estreno, pero sí que llegará a Netflix en algún momento durante 2026.

'Fool Night' es un thriller de ciencia ficción en el que la luz del sol dejó de iluminar la Tierra hace 100 años y la cantidad de oxígeno en la atmósfera ha decrecido después de que las plantas de marchitaron. Para poder respirar, se desarrollo una nueva tecnología llamada "transfloración", que permite a los seres humanos transformarse en plantas y ahora muchas personas se enfrentan a la elección de vivir en un mundo desierto o renacer como una planta.

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