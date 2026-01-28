'Violet Evergarden' nos cautivó hace 8 años. Ahora sus creadores preparan un nuevo anime de fantasía steampunk que podremos ver en Netflix

Kyoto Animation se ha ganado a pulso su buena reputación y puede presumir de habernos dejado animes bellísimos de la talla de la fantástica 'Violet Evergarden'. Desde entonces no han parado y han seguido estrenando un aluvión de series y películas de buenísima calidad como 'A Silent Voice', 'Tsurune' y 'City the Animation', y ahora preparan un nuevo anime de fantasía que llegará directamente a Netflix.

Vamos preparando el horizonte

Se trata de 'Sparks of Tomorrow', que adaptará la novela ligera '20 Seiki Denki Mokuroku' de Hiro Yūki y Kazumi Ikeda. Se trata de una historia de fantasía con toques steampunk, ambientada en un Kioto alternativo cubierto de humo y grandes avances industriales. Allí se conocen dos jóvenes que tratan de superar sus propios traumas mientras tratan de descubrir el secreto del "Catálogo eléctrico del siglo XX" y cumplir sus sueños.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Minaru Ota, quien ya trabajó en 'A Silent Voice' y 'Violet Evergarden', está al frente del proyecto como director. Por ahora se ha dejado ver un primer visual del anime y confirmado su llegada a Netflix para julio de 2026, con la temporada de anime de verano.

Netflix, por desgracia, tiene la manía de anunciar sus proyectos casi cuando les pilla el toro del estreno, así que por ahora no sabemos demasiado sobre 'Sparks of Tomorrow'. Y si la plataforma sigue en su línea, no veremos mucha información hasta casi, casi el mes antes de que el anime llegue a la plataforma, aunque se espera que se desvele un primer vistazo durante AnimeJapan 2026 el próximo marzo.

En Espinof | Estrategia, mechas, militarismo y las consecuencias de la guerra. Los mejores animes bélicos y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof |13 animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)