No daba un duro por el remake de 'Ranma 1/2', pero tenemos la temporada 3 del anime encima y creo que es una de las mejores apuestas de MAPPA en años

El remake de 'Ranma 1/2' de MAPPA tenía una tarea muy complicada por delante, porque el anime original era un clásico con el que muchos habíamos crecido y estaba demasiado grabado en nuestro imaginario.

Tampoco cuadraba demasiado que MAPPA, a quienes quizás conocemos mejor por sus animes de corte oscuro como 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', se fuesen a hacer cargo de un manga. Así, pero poco a poco han ido callando bocas y la nueva temporada de 'Ranma 1/2' apunta a ser tremenda.

Volvemos con fuerzas renovadas

Hace unos meses desde Netflix dejaron ver un primerísimo adelanto de lo nuevo de 'Ranma 1/2', pero durante su evento de aniversario en MAPPA han aprovechado para lanzar un nuevo tráiler con el que ponernos los dientes largos.

Aunque el remake de 'Ranma 1/2' empezó con una animación bastante sencilla, el remake ha ido subiendo de nivel y ya el nuevo tráiler promete una mejora muy todavía más potente en la animación. Especialmente porque parece incluir bastante acción e incluso ha potenciado todavía más los gags cómicos.

Vamos, que en MAPPA le han cogido del todo el puntillo a la obra de Rumiko Takahashi y están sabiendo explotar a saco sus puntos fuertes. Desde luego ha sido una apuesta tremenda por parte del estudio, distanciándose un poco de los animes a los que nos tenían acostumbrados con una historia más "sencilla" que les permita lucirse con comedia, romance y tramas del día a día.

Especialmente porque 'Ranma 1/2' también ha sido tremendamente puntual con sus temporadas desde que arrancó en 2024, lo que supone un respiro muy bueno para el estudio mientras trabajan en series más pesadas. Han revivido un clásico de manera efectiva y sabiéndose distanciar del anime original para crear su propia obra, con un resultado encantador e ideal para enganchar a nuevos fans. La tercera temporada de 'Ranma 1/2' arrancará en octubre en Netflix, y ya apunta a que va a ser una cita semanal imprescindible.

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