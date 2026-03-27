La temporada 3 de 'Ranma 1/2' se pone seria. El remake toma nota de 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen' y nos deja un primer tráiler espectacular que sube de nivel

Tengo que decir que cuando se anunció el remake de 'Ranma 1/2' no estaba muy vendida con el tema. Los primeros vistazos no terminaron de encantarme, pero según fue avanzando la serie el estilo gráfico, su buen ritmo y el toque único de Rumiko Takahashi me fueron enganchando de lleno.

Cada nueva temporada MAPPA ha ido apostando más y más por su remake, y parece que quiere que sea una cita anual porque ya tenemos la tercera temporada de 'Ranma 1/2' a la vista.

Ya es una tradición

Desde Netflix han confirmado que la tercera temporada de 'Ranma 1/2' ya está en marcha, y que además llegará directamente a la plataforma en octubre de 2026. Por ahora MAPPA está siendo muy consistente con el remake: pequeñas tandas de 12 capítulos pero estrenos anuales cada otoño.

A pesar de que en un primer momento parecía que 'Ranma 1/2' iba a ser un buen intermedio entre sus animes más pesados, en el estudio han ido luciéndose más con la animación en la última temporada. Y, al menos por el tráiler que han dejado ver, parece que va a seguir así y están subiendo de nivel en las escenas de artes marciales.

El nuevo anime de 'Ranma 1/2' está tomando nota de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', con un acabado mucho más cinematográfico. Y que además recupera un arco clave para Ranma y Ryoga que se habían dejado en el tintero hasta ahora.

Con el ritmo que lleva el remake por ahora, no sería descabellado que pudieran adaptar la historia principal del manga en unas seis u ocho temporadas anuales. Por ahora el resultado está siendo buenísimo, y ver lo nuevo de 'Ranma 1/2' en otoño ya se está convirtiendo en una pequeña tradición anual.

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