Si estás enganchado al romance deportivo de 'Blue Box', aquí van otros 4 animes bien cuquis que te tienen en vilo y te dejan con el corazón calentito

Esta temporada de otoño de anime ha venido cargadísima y nos está dejando algunas de las series más potentes de todo 2024. Y entre los estrenos de octubre hemos tenido 'Blue Box', que ya venía con unas expectativas altísimas y por ahora va cumpliendo gracias a su mezcla perfecta de anime de deportes y romance tiernísimo.

Pero como la espera entre episodios se puede hacer eterna, para que la semana se pase un poco más rápidamente aquí van otros cuatro animes con romance bien cuquis que te dejan con una sonrisa en los labios.

Kimi ni Todoke

A estas alturas, 'Kimi ni Todoke' es todo un pilar de los animes románticos de instituto. Es una historia tiernísima, con dos protagonistas encantadores y no falla para dejarte con el corazón calentito. Recientemente se ha estrenado su tercera temporada (e incluso un live action) así que nos podemos pegar una buena maratón.

Aquí tenemos a Sawako Koronuma, una adolescente muy introvertida y un poco perturbadora a la que sus compañeros comparan con la niña de 'The Ring'. Pero entonces se va haciendo amiga de Shota Kazahaya, que es todo lo contrario a ella, y poco a poco va saliendo de su cascarón.

Disponible en Netflix

Chihayafuru

Si queremos más animes deportivos y buenas dosis de romance, entonces 'Chihayafuru' es la opción ideal. En este caso nos pasamos al karuta, un juego de cartas tradicional de Japón, con unos protagonistas que están dispuestos a llegar a lo más alto.

Chihaya Ayase quiere convertirse en una jugadora estrella de karuta, pero entonces se ve atrapada en un triángulo amoroso con Arata Wataya y Taichi Mashima, dos amigos de la infancia que también compiten en el juego de cartas. Además de ser muy intensa durante las competiciones y tener un estilo de arte precioso, la relación de los tres protagonistas también te mantiene en vilo todo el tiempo.

Disponible en Crunchyroll

Ranma 1/2

En 'Ranma 1/2' también tenemos a dos adolescentes que, por cosas de la vida, terminan viviendo juntos. Aunque Ranma Saotome y Akane Tendo se llevan un poco a matar al inicio de la serie y su relación va cambiando poco a poco según se conocen mejor. Y a pesar de que aquí no tenemos deporte en sí, 'Ranma 1/2' sigue siendo un anime con artes marciales bastante movidito que combina muy bien romance y acción.

La serie arranca cuando Ranma y su padre vuelven de entrenar en China, y Akane es elegida por su familia (a su pesar) para casarse con él y heredar el dojo familiar. Durante sus viajes, Ranma fue víctima de una maldición, por lo que se convierte en chica cuando se moja con agua fría.

Remake disponible en Netflix, serie clásica disponible en AnimeBox

A Sign of Affection

'A Sign of Affection' ('Yubisaki no Renren') es uno de los animes más bonitos que se han estrenado este año, tanto a nivel visual como por su encantadora historia. Aquí no tenemos romance ni acción, sino una historia tierna con dos protagonistas que se animan a ser mejores durante la serie.

Arrancamos con Yuki, una estudiante de universidad sorda y bastante introvertida. Un día conoce por casualidad a Itsumi, otro estudiante que habla varios idiomas y acaba de regresar de viajar por el extranjero, y queda fascinada por todos los lugares que ha recorrido. A partir de entonces, Itsumi empieza a aprender lenguaje de signos para poder comunicarse con Yuki y conocerla de verdad.

Disponible en Crunchyroll

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal