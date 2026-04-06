Netflix da un respiro a los fans de 'JoJo's Bizarre Adventure'. El anime de 'Steel Ball Run' llegará semanalmente para continuar la gran carrera de Johnny Joestar

El anime de 'Steel Ball Run' empezó con un pie buenísimo y un capítulo especial que ponía toda la carne en el asador. El regreso de 'JoJo's Bizarre Adventure' venía con un inicio muy prometedor que reinicia la saga con dos nuevos protagonistas, Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, pero por desgracia Netflix nos había dejado su futuro en el aire.

Retomamos el ritmo

Desde que se estrenó 'Steel Ball Run' el 19 de marzo, la plataforma de streaming había estado jugando al despiste con los nuevos episodios y ni siquiera el director del anime sabía cuándo se estrenarían. Los fans de 'JoJo's Bizarre Adventure' han sido bien vocales estos días en las redes, y se ve que la cosa ha llegado hasta tal punto que desde Netflix han decidido lanzar un comunicado para calmar los ánimos.

Desde la cuenta oficial de Netflix Anime confirman que el anime de 'Steel Ball Run' continúa en producción y que la siguiente parte (2nd Stage) arrancará oficialmente en otoño de 2026. Esto es, con los animes que se estrenan entre octubre y diciembre, así que todavía nos toca esperar un poco más.

La parte buena es que parece que los capítulos se estrenarán semanalmente, volviendo al formato tradicional de 'JoJo's Bizarre Adventure'. Según Netflix, y confirmando las filtraciones de hace unos meses, el plan siempre fue estrenar 'Steel Ball Run' en otoño, así que en teoría el calendario se mantiene sin problemas.

Quizás el error que han cometido es lanzar este primer episodio de 'Steel Ball Run' con más de seis meses de antelación, creando confusión y una espera tan innecesariamente larga tras un único capítulo. Por lo menos ahora se ha aclarado un poco mejor la situación y ya sabemos cuándo continúa la gran carrera de Steel Ball Run, ahora solo nos queda echarle un poquito más de paciencia.

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