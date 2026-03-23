Netflix sigue jugando al despiste con 'Steel Ball Run' y ni siquiera el director del anime sabe cuándo llegarán los nuevos capítulos: "¡Yo también quiero verlo!"

Parece que Netflix nos quiere dar una de cal y otra de arena con 'Steel Ball Run'. Porque por un lado la nueva temporada de 'JoJo's Bizarre Adventure' se ha estrenado con un capítulo especial excepcional y de una duración más larga de lo habitual.

Ha supuesto la introducción ideal a esta nueva continuidad del anime y sus protagonistas, dejándonos con un gancho perfecto para el resto de la historia. Ahora, no está muy claro cuándo podremos verla...

Mal de muchos, consuelo de tontos

Muchos esperábamos que Netflix hubiera aprendido de 'Stone Ocean' y hubiera apostado de nuevo por un formato semanal para 'JoJo's Bizarre Adventure', pero todo apunta a que vamos a tener que seguir esperando sentados. El segundo capítulo de 'Steel Ball Run' aún no tiene fecha de estreno y, según confirma su director Yasuhiro Kimura, ni siquiera él sabe cuándo podremos verlo.

"¡Yo también quiero verlo pronto! ¿Pero cuándo será? No lo sé", admitió el director en una entrevista con Anime Trending. "Lleva mucho tiempo hacer tan solo un capítulo, pero la producción está yendo muy bien y tengo muchas ganas de ver los capítulos terminados tanto como vosotros."

El comentario de Kimura parece apuntar a que 'Steel Ball Run' todavía estaría en producción y el anime no se ha completado antes de entrar en emisión. Esto, al fin y al cabo, es bastante común en la industria y es normal que los estudios lleven una "ventaja" de tres o cinco semanas frente a los capítulos que se van emitiendo en televisión.

Pero con las declaraciones de Kimura parece que en David Production todavía podrían estar trabajando en el segundo episodio de 'Steel Ball Run'. Así que es posible que se esté planteando el anime en capítulos más largos pero que se vayan estrenando de manera más distanciada.

Si finalmente estamos en esa, el regreso de 'JoJo's Bizarre Adventure' lo va a tener complicado para competir con el resto de animes de temporada. Especialmente porque ya no se trataría de una tanda de capítulos cada mucho, sino de capítulos sueltos que vayan cubriendo etapas de la carrera y que se lo juegan todo a una para mantener el interés del público.

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