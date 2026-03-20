Netflix la vuelve a liar con 'JoJo's Bizarre Adventure'. El futuro del anime es preocupante y se plantea otro pifostio como el de 'Stone Ocean'

La espera se ha hecho larguísima pero la carrera a caballo de 'Steel Ball Run' ya ha arrancado por todo lo alto. Ya han pasado cuatro años desde que nos despedimos de 'JoJo's Bizarre Adventure' y parece que el anime quiere regresar con fuerza... Pero, por desgracia, parece que el futuro de Johnny Joestar está en el aire.

¡Al manicomio otra vez no!

Cuando se anunció en su momento que 'JoJo's Bizarre Adventure' se podría ver en Netflix de entrada era una noticia buenísima, porque así el anime estaría disponible para el gran público. Pero el formato de emisión de la plataforma resultó ser nefasto para 'Stone Ocean'.

De entrada, porque su planteamiento de "monster of the week" no se presta para nada al formato de estreno a cholón de Netflix. Pero además la decisión de partir el anime en tres tandas y dejar pasar tantísimos meses entre ellas tampoco ayudó a mantener el hype ni el interés por la historia de Jolyne, así que el final de 'Stone Ocean' terminó pasando por la plataforma casi sin pena ni gloria.

Viendo que en los últimos años Netflix ha mejorado sustancialmente la emisión de muchos animes como 'Tragones y Mazmorras' o 'Dandadan', apostando por emisiones semanales, la verdad es que teníamos la esperanza de que 'Steel Ball Run' también se subiera a ese carrito. Ahora, parece que nos vamos a llevar un chasco y todavía no se sabe con seguridad cuándo continuará el anime.

'Steel Ball Run' ha arrancado con un capítulo especial de 47 minutos que cubre la primera etapa de la carrera. Se nos promete que la serie "continuará", pero al contrario que los animes de emisión semanal todavía no se ha confirmado en la plataforma cuándo llega el próximo capítulo.

Por el momento se desconoce el calendario de emisión de 'Steel Ball Run' y no tenemos información más allá de que nos encontramos en la "primera fase" de la carrera. El 28 y 29 se celebra AnimeJapan 2026 y 'JoJo's Bizarre Adventure' tendrá su propio panel, así que esperemos que el futuro del anime se aclare para entonces.

Si no, nos queda cruzar los dedos y esperar que la intriga de la carrera sea lo suficientemente buena para mantener a los fans enganchados. Porque con un estreno puntual de capítulos sueltos cada tantos meses va a ser complicado hacerlo, y Netflix estaría tirando a la basura la oportunidad de lucir uno de los mejores animes del año.

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