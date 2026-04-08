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Hace 15 años esta serie cambió para siempre los animes de magical girls. Una desgarradora aventura que se puede ver al completo en streaming

Una serie, tres películas y otra más en marcha, pero aún no nos hemos recuperado

Madoka Magica
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Mariló Delgado

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Para bien o para mal, hay series que cambian para siempre el panorama, especialmente cuando deconstruyen el género al que pertenece. 'Sailor Moon' o 'Sakura, cazadora de cartas' revitalizaron los animes mahō shōjo (Magical Girl) catapultándolos al éxito internacional, pero entonces llegó 'Madoka Magica' para pegarles un revés del que aún no se han recuperado.

De los que hacen historia

'Puella Magi Madoka Magica' se estrenó en 2011 y aún hoy sigue siendo una de las mejores series de anime del siglo. Ya de entrada la animación de Shaft nos dejó un trabajo visualmente impactante, mezclando diferentes estilos y con un acabado de una calidad altísima por el que ya merece la pena verla. Pero la historia de 'Madoka Magica' sigue siendo fascinante y aguanta de maravilla el paso del tiempo. 

Madoka Magica Anime

Aunque su estilo visual es muy cuqui y es fácil encasillarla como una serie infantil, 'Madoka Magica' es una profunda deconstrucción del género, con una historia de horror cósmico que te deja más bien pocho. La serie arranca con Madoka Kaname, quien salva a una criatura y esta le ofrece poderes mágicos y la oportunidad de convertirse en una magical girl para luchar contra las malvadas brujas.

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Aunque la promesa de una gran aventura es muy fascinante, Madoka al principio se resiste. Y es que según conoce a otras chicas como ella y va descubriendo más sobre sus destinos se va dando cuenta de que sus vidas están llenas de dolor y sacrificio.

A pesar del paso del tiempo, a los animes del género mahō shōjo les está costando recuperarse y desde entonces se han ido volviendo más oscuros y subversivos, tratando de replicar el éxito de Madoka. Aunque, lógicamente, sigue habiendo excepciones, se puede decir que 'Madoka Magica' marcó definitivamente el fin de una era e (irónicamente) introdujo a muchos fans reticentes a este género.

Madoka Magica 2011

El anime original de 'Madoka Magica' estuvo mucho tiempo perdido del panorama de streaming, pero ahora podemos verlo al completo en AnimeBox. Apenas consta de 12 episodios, con lo que es ideal para una pequeña maratón de una o dos tardes si aún tenemos pendiente este fascinante y revolucionario anime.

Ahora bien, aunque hayan pasado 15 años, 'Madoka Magica' en realidad sigue muy viva como franquicia. En 2020 se estrenó 'Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story', un spin-off con tres temporadas que se puede ver en Crunchyroll, y desde 2012 se viene desarrollando una franquicia de películas que estrenará 'Walpurgisnacht: Rising', su cuarta entrega, este mismo año.

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