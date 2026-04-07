"Es lo más perfecto que puedes hacer". Stephen Colbert explica cómo nació la inspiración para escribir la nueva película de 'El señor de los anillos'

La vida te da sorpresas, pero la industria cinematográfica estadounidense aún más. Y es que, quién nos iba a decir que nada menos que el cómico y presentador Stephen Colbert sería el encargado de coescribir el nuevo largometraje de 'El señor de los anillos', que llegará después de que Andy Serkis ponga la próxima piedra de la franquicia cinematográfica en 2027 bajo el título de 'The Hunt for Gollum'.

Bill, el inspirador

Antes de que trascendiera la noticia, Colbert participó en un episodio del podcast 'Smartless' que se emitió este lunes, en el que Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett le preguntaron qué haría después de que terminase 'The Late Show'. A esto, el entrevistado respondió haciendo referencia al bandazo profesional que dio Bill Hader después de abandonar 'Saturday Night Live'.

Te lo diré. La persona que ha hecho la cosa que más admiro. Bueno, no que más admiro, sino la cosa que más me impactó, es... ¿Sabes lo que hizo Bill Hader cuando se marchó de Saturday Night Live? Fue y escribió en South Park durante una temporada.

Hader abandonó el show de NBC en el año 2013 y regresó a la serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone, en la que trabajó anteriormente como consultor coreativo, productor y actor. Una decisión laboral que Colbert elogió sin cortapisas.

Dije, "tío, es la cosa más perfecta que puedes hacer". Solo trabajar en algo que ya adoras. Mira, ¿puedo ayudar a la gente cuyo trabajo a admiro? Pensé que sería algo genial. Ni siquiera te preocupes sobre tu estatus o tus anteriores bolos. Solo haz algo que adoras.

La película de 'El señor de los anillos' que Stephen Colbert escribirá a partir de una idea desarrollada junto a su hijo, el guionista Peter McGee, se titula 'Shadow of the Past' y se ambientará 14 años después de la muerte de Frodo, con, según reza la logline "Sam, Merry y Pippin rehaciendo los primeros pasos de su aventura mientras la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto enterrado durante mucho tiempo y se dispone a desvelar por qué la Guerra del Anillo estaba prácticamente perdida antes de empezar".

Teniendo en cuenta que 'The Hunt for Gollum' llegará el año que viene, solo nos queda esperar con calma el goteo de noticias sobre una 'Shadow of the Past' que, personalmente, me está generando toda la curiosidad del mundo.

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