Rapunzel aterrizará en Valencia: Disney rodará su esperada película en la Ciudad de la Luz y en otros puntos de España

El remake de 'Enredados' lleva años dando vuelta como una peonza. La versión Disney de la fábula de Rapunzel se estrenó en 2010 y se convirtió rápidamente es una de las más queridas de la filmografía moderna de la compañía. Un clásico cuento de hadas refrescado para otra era y con un reparto secundario estupendo. Desde entonces el proyecto se ha enterrado y revivido, y ahora sabemos que no solo se hará realidad, sino que su producción tendrá lugar muy cerca.

Será la Comunidad Valenciana la que de cobijo a la cinta estadounidense. En una reciente conferencia de prensa, el presidente de la Generalitat valenciana Juanfran Pérez Llorca confirmaba la información a los medios. La Ciudad de la Luz de Alicante será donde arranque el rodaje el próximo junio, y la comunidad será la encargada de coordinar una filmación que también pasará por otras provincias españolas como Girona o Burgos.

Fuente: Alicante Film Office

Los valencianos han tenido cerca de casa otras producciones de gran presupuesto en los últimos tiempos. Hace no mucho hablábamos de la fabulosa segunda temporada de 'Andor' aprovechando el Hemisfèric para una de sus escenas clave.

'Enredados' supone la rara oportunidad de un blockbuster filmándose casi plenamente en tierras valencianas. En particular para el complejo audiovisual alicantino en particular supone anotarse un buen tanto después de su accidentada trayectoria. Los estudios nacieron en 2005, tuvo problemas económicos y fueron acusados acusados de apropiación ilegal de terrenos además de competencia desleal por parte de los británicos Pinewood. En 2012 la Comisión Europea mandó echar el cierre y así se mantuvo hasta 2022, donde ha tenido un paulatino renacimiento con producciones como 'El Cautivo' o 'Venom 3'.

En cuanto al remake en sí, el pasado enero conocimos que los relativamente desconocidos Teagan Croft y Milo Manheim darían vida a los protagonistas, mientras que Kathryn Hahn fichaba para hacer de villana. De momento no mucho más se conoce sobre la película. Es razonable esperar que Disney se mantenga pegados al material original, una estrategia que por lo general les ha funcionado en la recepción de unos remakes que están siendo una de cal y otra de arena en términos de recepción. El año pasado vivimos esa disonancia con el gran éxito de 'Lilo y Stitch' frente al batacazo de 'Blancanieves'.

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