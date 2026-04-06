5 películas, 4500 millones y un futuro complicado. Una de las mejores sagas de la historia del cine sigue pendiente de un único actor

Hollywood vive a través de las franquicias, ya que se trata de lo más parecido a una garantía de éxito que tienen los productores. Sin embargo, las franquicias pasan por diferentes fases y ahora hay una que se encuentra en un motivo tan complicado que lleva ya varios años solamente para decidir cuál será su siguiente entrega. Me refiero a 'Piratas del Caribe'.

Han pasado ya 9 años desde el estreno de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y todavía ni siquiera está del todo claro qué es lo que Disney quiere hacer a continuación. Ahí entra en escena el problema con Johnny Depp, pues es una saga muy unida al personaje de Jack Sparrow, pero los problemas legales del actor mancharon su imagen y él mismo juró que nunca volvería a hacer una película de la saga.

Una situación extraña para 'Piratas del Caribe 6'

Esa postura se fue ablandando con el paso del tiempo, pero el proyecto de 'Piratas del Caribe 6' sigue dando vueltas por los despachos de Hollywood sin que llegue a concretarse. El productor Jerry Bruckheimer se ha cansado de dar pequeños adelantos, confiando siempre en el posible regreso de Depp, pero sin que se materialice en una película. Y ya ni siquiera los fans entienden muy bien qué está pasando.

Lo último que supimos es que Disney había fichado a Krysty Wilson-Cairns, nominada al Óscar por su trabajo en la excelente '1917', para escribir la película. El problema es que por ahí han pasado ya muchos guionistas sin que el estudio acepte dar luz verde al trabajo de ninguno de ellos.

El problema al final es que en Disney son muy conscientes de que la película va a sufrir un fuerte rechazo por parte de bastantes fans si no cuentan con la vuelta de Depp, pero al mismo tiempo quizá tampoco ven muy claro el futuro de la saga con él al frente. Y es que es cierto que la franquicia acumula 4.522 millones de dólares de recaudación mundial, pero también que son películas muy caras de hacer.

Un tropiezo sería la tumba definitiva para la saga 'Piratas del Caribe', pero esta espera puede que incluso acabe jugando a su favor. Bien reciente tenemos el caso del éxito de 'Torrente Presidente' cuando en su momento dimos la franquicia por finiquitada tras la relativa decepción en taquilla de 'Torrente 5: Operación Eurovegas' y aquí perfectamente podría suceder algo parecido, pues también se esperaba bastante más de 'La venganza de Salazar' en 2017.

Una cosa muy clara es que vivimos en una época marcada por la cultura del evento y una nueva película de 'Piratas del Caribe' tantos años después lo sería por méritos propios. La clave está en dar con las teclas y Disney no está dispuesta a meter la pata. El problema es que también puede ser que simplemente se les pase el arroz y ya al público le importa un pimiento la franquicia si tardan demasiado o hacen algo que no les cuadre...

Lo único seguro es que ya en 2017 se dijo que 'La venganza de Salazar' era "solamente el principio de la aventura final" y que incluso tenía una escena postcréditos que daba a entender el camio que podían seguir. Todo eso parece totalmente descartado y lo único que tenemos son declaraciones vacías como las que hizo Orlando Bloom de prácticamente no cobrar para reunir al trío formato por Depp, Keira Knightley, quien ya ha dejado claro que no tiene ningún interés en volver, y él.

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