"Peter Jackson quiere hacerla de verdad". Si esperas la secuela de 'Las aventuras de Tintín', Andy Serkis tiene buenas noticias

Aunque muchas personas parezcan haberse olvidado de ella, 'Las aventuras de Tintín', además de ser una película de aventuras excelente y de hacer plena justicia al legendario personaje de Hergé y a su universo, ya ha cumplido su 15 aniversario desde su estreno. Desde entonces, somos muchos los que ansiamos ver una continuación de esta atípica colaboración entre Steven Spielberg y Peter Jackson, solo para encontrarnos con un apagón informativo constante.

Tintín vive, la lucha sigue

Hace un par de años, Andy Serkis, que prestó sus cuerdas vocales al capitán Haddock en 'El secreto del unicornio' —así se subtituló el largometraje—, ya dejó caer que Jackson seguía trabajando en la secuela. Ahora, durante una conversación con Collider, el actor y cineasta ha vuelto a asegurar que el proyecto sigue vivo y coleando y que el bueno de Peter lo tiene entre ceja y ceja.

Me encantó esa película de Tintín. Me encantó el proceso de hacer esa película con cineastas tan geniales. Creo que Peter quiere hacerla de verdad, muchísimo, así que esperemos que [la película llegue] más adelante.

Desde que abrazó la ficción por última vez con la discreta trilogía de 'El Hobbit', Peter Jackson ha estado volcado en el campo del documental, firmando el magnífico 'Ellos no envejecerán' y dando el salto al panorama musical con la miniserie 'The Beatles: Get Back' y el concierto 'The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert' en 2018, 2021 y 2022 respectivamente.

Quien sí ha estado algo más activo ha sido Andy Serkis, que ha dirigido y actuado la adaptación de 'Animal Farm' de George Orwell, y que está haciendo lo propio con 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', en la que hará las veces de director y volverá a encarnar al malogrado Hobbit protagonista.

Además, ha confirmado que, si salen bien las cosas en lo que respecta al calendario de rodaje de la nueva cinta de 'El señor de los anillos' y pueden coordinar las fechas de producción, volverá a dar vida a Alfred Pennyworth en 'The Batman: Parte II': "Estoy muy seguro de que va a arreglarse. Sí, estamos trabajando en ello, pero creo que tiene buena pinta".

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