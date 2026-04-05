'Torrente Presidente' sigue haciendo historia con 23 millones. La comedia de Santiago Segura ya es la séptima película española más taquillera de la historia

El meteórico éxito de 'Torrente Presidente' hace que la película de Santiago Segura siga haciendo historia en los cines españoles. Con más de 23 millones de euros ya recaudados, 'Torrente Presidente' es ya la séptima española más taquillera de la historia en nuestras salas al haber superado ya a 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'.

Hace unos días os comentábamos que 'Torrente Presidente' se había convertido ya en la película más taquillera de la saga, pero, obviamente, todavía le queda mucho recorrido en cines. Ya asentada en el Top 10 histórico, su próximo gran objetivo es alcanzar el quinto puesto, ocupado actualmente por 'Un monstruo viene a verme' con 26,5 millones.

Las 6 películas que están por delante de 'Torrente Presidente'

A priori, 'Torrente Presidente' debería acabar superando fácilmente a ese largometraje dirigido por Juan Antonio Bayona. De hecho, la cuarta posición ocupada actualmente por 'Los otros' con 27,25 millones de euros también parece a su alcance, pero haría falta un milagro para que la comedia liderada por el propio Segura vaya más allá de ahí. A continuación os dejo como está el Top 6 actualmente:

Y es que el salto entre 'Los otros' y 'Ocho apellidos catalanes' parece prácticamente insalvable para 'Torrente Presidente', la cual además ocupa ahora mismo el puesto 36 entre las películas más taquilleras de todos los tiempos en España sin discriminar por país, quedándose justo por detrás de 'Buscando a Nemo' y sus 23,81 millones de euros.

Claro está, en el top histórico también seguirá subiendo posiciones, pero también es complicado que logre entre las 10 más taquilleras, pues tendría que superar al menos los 33,71 millones de euros que consiguió 'Barbie' en 2023.

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