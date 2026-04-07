El final de la temporada 3 de 'Besos, Kitty', explicado: qué ocurre con los protagonistas tras el último semestre en la serie de Netflix y qué significa tanto cambio

La tercera temporada de 'Besos, Kitty' marca el final de otro intenso semestre en KISS, y lo hace recuperando a Kitty Song Covey en un momento clave de su vida. Después del verano, la protagonista vuelve decidida a exprimir al máximo su último año mientras intenta completar su lista de deseos, pero pronto queda claro que nada será tan sencillo.

Entre el regreso de antiguos amores, la presión por decidir su futuro académico y el caos emocional que siempre rodea a su grupo de amigos, la historia se convierte en un vaivén constante de sentimientos. De hecho, la temporada incluye el encanto habitual de la serie pero también incorpora un tono más incierto, dejando momentos entrañables, decisiones difíciles y la sensación de que todo está a punto de cambiar constantemente.

Decisiones, reencuentros y nuevos comienzos

El final de temporada gira en torno al 18 cumpleaños de Kitty, una celebración que sirve como punto de encuentro para muchos personajes y como cierre emocional de esta etapa. En la fiesta se reúnen antiguos amores y amistades en un momento cargado de nostalgia, justo antes de que todos se separen por las vacaciones de invierno. Y en medio de ese ambiente, la serie recupera su esencia más emocional, mezclando despedidas, segundas oportunidades y la sensación de que están viviendo el final de una etapa irrepetible.

Uno de los momentos clave es la relación entre Kitty y Min Ho, que finalmente da un paso más. Después de una temporada llena de dudas y distancia, él corre para alcanzarla antes de que se marche y le confiesa lo que siente. Kitty responde de la misma manera, y ambos deciden dejar de planificar tanto el futuro para centrarse en lo que sienten ahora. Es un cierre que, aunque no resuelve todas las incógnitas, sí deja claro que el vínculo entre ambos es importante.

Por otro lado, Q también vive su propio proceso emocional tras verse atrapado entre Jin y Marius. La temporada explora sus dudas y errores, pero al final llega a una conclusión clara sobre lo que quiere. Aunque la relación con Jin se rompe en un momento dado, el final abre la puerta a una posible reconciliación, apostando por la madurez emocional y la posibilidad de reconstruir desde la confianza.

Además, otro de los giros importantes lo protagonizan Jiwon y Alex, cuyo embarazo sorprende a todos. Lo que comenzó como una relación secreta termina saliendo a la luz, obligando a ambos a enfrentarse no solo a sus familias, sino también a las consecuencias en general. Aun así, el desenlace es más esperanzador de lo que podría haber sido.

Por su parte, Eunice y Dae atraviesan un camino lleno de altibajos marcado por la fama, la presión mediática y los miedos. Sin embargo, tras superar un susto importante y aclarar sus sentimientos, logran reencontrarse y estabilizar su relación. Su historia aporta un contraste más íntimo dentro del caos general, mostrando cómo el crecimiento personal también incluye aprender a priorizar lo verdaderamente importante.

Al final, el futuro de Kitty sigue siendo una incógnita con muchas posibilidades. Su admisión en la universidad y las oportunidades laborales de Min Ho plantean nuevos retos que podrían separarlos, pero la temporada opta por cerrar de una forma -y que bien podría servir como un cierre más que satisfactorio-. Ambos terminan juntos, compartiendo el presente sin certezas absolutas, pero con la confianza de que, pase lo que pase, su conexión seguirá siendo una parte fundamental de sus vidas.

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