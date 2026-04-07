Esta noche en Netflix: todos los niños de los 2000 crecieron con esta película, que dio inicio a una de las mayores sagas animadas hace 16 años

La historia del cine de animación está repleta de aventuras inolvidables que presentaban a un personaje principal con el que el público se encariñaba y quería verle triunfar por encima de todo. Eso fue lo que sucedió hace 16 años cuando conocimos a Hipo, el inusual hijo de un jefe vikingo cuya vida cambia para siempre cuando inicia una improbable amistad con un Furia Nocturna.

La historia de lo que sucede en Villa Mema conectó tanto con los espectadores más jóvenes que Dreamworks acabó convirtiéndola en una trilogía. Ninguna de las dos secuelas fue tan buena como la primera, pero sí que eran películas muy disfrutables que cerraban además la historia de Hipo y Desdentao. Luego llevó la entretenida adaptación en imagen real, pero la película original de 'Cómo entrenar a tu dragón' sigue siendo difícilmente superable.

Una aventura inolvidable

De hecho, 'Cómo entrenar a tu dragón' sigue brillando con luz propia como la mejor película de Dreamworks. Y eso que el estudio está detrás de títulos tan populares como 'Shrek', 'Kung Fu Panda' o 'Los tipos malos', pero lo que consiguieron aquí Chris Sanders y Dean DeBlois solamente puede calificarse como un milagro.

Basada en la saga literaria de Cressida Cowell, 'Cómo entrenar a tu dragón' ofrece una película que tiene tanto lo mejor del cine de puro entretenimiento como un acabado visual de primera -las escenas de vuelo son tan impresionantes como inolvidables-, sin olvidarnos de un componente emocional muy logrado que además llevan hasta las últimas consecuencias al tener consecuencias claras para el protagonista.

A todo eso hay que sumarle otro factor que a veces pasa por alto: la extraordinaria banda sonora de John Powell. Su música resulta clave tanto para elevar ese componente más épico de la historia como para sumergir al espectador en la aventura que nos cuenta 'Cómo entrenar a tu dragón'. Con razón fue nominada al Óscar, aunque la preciada estatuilla dorada fue finalmente para 'La red social'.

'Cómo entrenar a tu dragón' también salió derrotada en la categoría de mejor película de animación ante el tremendo empuje de 'Toy Story 3'. Personalmente siempre creí que la película de Dreamworks era un poquito mejor que la de Pixar, pero aquí cuesta ponerle pegas a la victoria de Woody y Buzz.

Ahora podéis recuperar 'Cómo entrenar a tu dragón' esta misma noche en Netflix, pues es una apuesta segura para que toda la familia se lo pase en grande. Y además dura lo suficientemente poco -apenas llega a los 90 minutos- como para que los más pequeños de la casa se vayan a dormir a una hora razonable.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más