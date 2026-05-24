"Es una auténtica vergüenza". Peter Jackson da en el clavo al señalar el motivo por el que muchos hemos dejado de comprar películas en DVD y Blu-ray

Sin considerarme un "coleccionista" bajo ningún concepto, he de reconocer que mis estanterías y cajones dedicados expresamente a almacenar películas en Blu-ray y DVD albergan una selección especialmente amplia de títulos. No obstante, mi volumen de compras de cine y series en formato físico ha ido decreciendo de forma exponencial con el paso de los años, y Peter Jackson ha dado en el clavo al señalar el motivo principal que ha conducido a esta situación.

Jackson el sabio

Durante una entrevista con Indiewire, el realizador ha dado sus dos centavos sobre el declive de lo que considera un "producto de nicho", apuntando con precisión a la falta de extras y montajes extendidos como uno de los principales males de la distribución actual.

Puedes comprar Blu-rays y DVDs, pero ahora casi son un producto de nicho para aficionados. Como solo venden pocas unidades, ningún estudio quiere poner materiales extra o montajes extendidos.

Hicimos horas y horas de material detrás de las cámaras para los DVD de El señor de los anillos, y mucha gente me lo ha agradecido. La gente lo veía una y otra vez porque les inspiraba a hacer películas. Todo eso se ha perdido ahora, y creo que es una auténtica vergüenza.

Personalmente, he de confesar que las horas que he pasado viendo detrás de las cámaras y materiales adicionales o escuchando a cineastas de prestigio en audio comentarios, me han hecho aprender muchísimo más que mi paso por la escuela de cine. Por ello, no puedo más que dar la razón a un Jackson que cree que esto es un indicio más de que que, inevitablemente, la industria está en constante transformación.

Pero la industria siempre ha cambiado. Cuando el sonido llegó, la gente escribía todos esos artículos diciendo que el sonido había arruinado el cine. Ocurrió lo mismo cuando llegó el color. La gente escribía artículos muy inteligentes sobre cómo el color era una abominación y cómo arruinó la industria del cine. Así que, sólo es algo que pasa todo el tiempo.

En lo que a mí respecta, continuaré con mi política de "sin material adicional, no hay desembolso". La carta de la conservación y del cariz perenne del formato físico respecto a las plataformas de streaming y sus catálogos cambiantes no es suficiente a día de hoy.

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