60 años de carrera y sólo 1 nominación al Óscar. Hoy cumple 84 años uno de los actores vivos más legendarios de la historia del cine

El tiempo pasa igual para todos, por lo que es inevitable ver como nuestra cuenta de años sigue creciendo. Eso también pasa a las grandes estrellas, siendo hoy el turno de una de las mayores leyendas vivas de Hollywood, pues este 13 de julio de 2026 se celebra el 84 cumpleaños de Harrison Ford.

Hoy todo el mundo conoce su nombre, pero lo cierto es que los inicios de Ford -su debut se produjo con una breve aparición en la película de 1966 'Ladrón y amante'- llegaron a ser tan complicados que acabó siendo despedido de su primer contrato con Columbia por, entre otros motivos, su falta de carisma. Un motivo que resulta ridículo en la actualidad, pero en los años 60 estuvieron a punto de acabar con su carrera delante de las cámaras.

De actor a carpintero a estrella mundial

De hecho, llegó un punto en el que Ford asumió que su trabajo en el cine y la televisión no era suficiente para mantener a su familia, por lo que decidió reconvertirse en carpintero, valiéndose para ello de libros que encontró en la biblioteca. Eso sí, siguió alternando ese trabajo con cualquier posibilidad que le llegase como actor.

Fue en 1973 cuando su suerte empezó a cambiar gracias a ponerse a las órdenes de George Lucas en 'American Graffiti'. Su éxito reaviva su interés en triunfar como actor, trabajando posteriormente con Francis Ford Coppola tanto en 'Apocalypse Now' como en 'La conversación', pero no sería hasta que volvió a colaborar con Lucas cuanto todo cambió.

Lo cierto es que Lucas se opuso inicialmente a la idea de que Ford diese vida a Han Solo, ya que buscaba caras nuevas para 'Star Wars', pero acabó cediendo a la evidencia de que era perfecto para el papel de ese cínico contrabandista que acababa uniendo fuerzas con Luke y Leia.

Han Solo fue el primer empujón, pero la catapulta definitiva al éxito para Ford llegaría unos años después al ser seleccionado para dar vida a Indiana Jones en 'En busca del arca perdida'. De nuevo, Lucas se opuso inicialmente a su fichaje, pero Steven Spielberg acabó logrando que diese su brazo a torcer cuando se vino abajo la opción de Tom Selleck.

Por si Han Solo e Indiana Jones no eran suficientes, Ford sumó otro personaje emblemático a su filmografía apenas un años después con su Rick Deckard para 'Blade Runner'. Es cierto que la película de Ridley Scott no tuvo el éxito esperado, pero la condición como estrella de Ford por aquel entonces ya estaba fuera de todo duda.

Harrison Ford en 'El Fugitivo'

Fue también durante los años 80 cuando consiguió su primera y única nominación al Óscar por su trabajo en 'Único testigo', pero la preciada estatuilla dorada fue finalmente a manos de William Hurt por su actuación en 'El beso de la mujer araña'. Ford nunca ha vuelto a ser nominado, y tampoco ha recibido aún una estatuilla de honor reconociendo su carrera.

Lo que sí siguió sumando Ford fueron grandes éxitos de taquilla como 'Juego de patriotas', 'El fugitivo', 'Air Force One' o 'Lo que la verdad esconde', aunque ya en el siglo XXI empezó a sufrir múltiples fracasos que llegaron a poner en duda su estatus en Hollywood.

Últimamente se ha tomado las cosas con más calma en la gran pantalla -la última película suya que vimos fue 'Capitán América: Brave New World'-, buscando su refugio en televisión, primero con '1923', la precuela de 'Yellowstone' que él mismo lideró junto a Helen Mirren, y luego con 'Terapia sin filtro' ('Shrinking'), la comedia de Apple TV que aún hoy protagoniza junto a Jason Segel. De hecho, él mismo ha dejado claro que no tiene la más mínima intención de retirarse.

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