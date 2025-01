"¿Quién coño es Harrison Ford?". Ridley Scott tuvo que explicar a su equipo de inversores quién era ese desconocido que iba a protagonizar 'Blade Runner'

Prácticamente todos los actores, salvo aquellos que tienen un golpe de suerte repentino, han tenido unos inicios duros. Por ejemplo, aunque hoy por hoy sea un mito de Hollywood, Harrison Ford tuvo que dar sus primeros pasos en el cine con 'Ladrón y amante', una desconocidísima película de 1966 donde ni siquiera fue acreditado. De hecho, hasta once años después no llegó su ansiado estatus de estrella, cuando consiguió despegar gracias a una pequeña película llamada 'Star Wars'.

La Fuerza no se replica

Uno imaginaría que después de 'El imperio contraataca', todo el mundo estaría a los pies de este nuevo y sarcástico héroe romántico de acción, pero según le ha contado Ridley Scott a GQ, nadie estaba muy convencido de ficharle para su siguiente gran papel, el de 'Blade Runner'.

Harrison Ford no era una estrella. Acababa de volar en el Halcón Milenario en 'Star Wars'. Recuerdo a mis inversores preguntando "¿Quién coño es Harrison Ford?", y yo respondí "Estáis a punto de averiguarlo". Harry se convirtió en mi protagonista.

En aquel momento, cabe recordar Ford venía de rodar 'Indiana Jones en busca del arca perdida', pero aún no se había estrenado y le faltaba ese empuje extra para convertirse en el mito que es ahora. Eso no impidió que Scott no le tuviera ya en su cabeza como protagonista de su película, con la que, como ha declarado ahora, no peca precisamente de modestia: "En 'Blade Runner' estaba inventando un nuevo mundo. Me pasé cinco meses con un muy buen escritor, Hampton Fancher, que había escrito una obra de teatro adaptando la novela '¿Sueñan los androides con ovejtas eléctricas?'. Me leí el libro y sentí que había noventa historias en las primeras veinte páginas y era demasiado compleja. Hampton escribió esta bonita historia situada en un apartamento. Me encantó el diálogo, pero quería ver qué pasaba cuando él salía por la puerta". El resultado todos lo conocéis de sobra.

En Espinof | Así consiguió 'Blade Runner' que su alucinante estética fuese la más imitada de las últimas trés décadas

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia