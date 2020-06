'Air Force One': Harrison Ford es el presidente más heroico en la trepidante película de acción de Wolfgang Petersen

Esta noche a las 23:40, algo tarde teniendo en cuenta que mañana es lunes, La 1 de TVE emite 'Air Force One (El avión del Presidente)', cinta de acción de Wolfgang Petersen que reivindica a Harrison Ford como el héroe de acción madurito que todos querríamos tener en nuestro equipo. O al menos gobernando nuestro país.

Estrenada en verano de 1997 (en Estados Unidos en julio y en España en agosto), 'Air Force One' nos pone en un plano de diplomacia internacional de las que nos gusta a los amantes del cine de acción: de desmontar tramas terroristas rusas a golpe de leches.

En esta ocasión la acción principal se desarrolla en el avión del Presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, que es secuestrado por unos terroristas leales al dictador kazako Radek, capturado en una operación conjunta entre americanos y rusos. Creo que fue entonces cuando toda una generación nos enteramos de que este aparato existía.

El presidente que querríamos en nuestro gabinete

El líder de estos terroristas es Egor Korshunov, interpretado por Gary Oldman, quien no cuenta con que el presidente Marshall, lejos de escapar en la cápsula de escape de la aeronave (la cual no existe en la Air Force One real, pero para qué dejar que la verdad estropee algo), se oculta entre el cargamento del avión decidido a acabar con los terroristas.

En el reparto nos encontramos con Glenn Close, William H. Macy, Xander Berkeley, Paul Guilfoyle y Wendy Crewson entre otros. El guion corre a cargo de Andrew W. Marlowe quien no tiene una carrera demasiado prolífica como guionista pero que sería posteriormente más conocido (diez años más tarde, de hecho) como creador de 'Castle' y que está cargo de la nueva 'The Equalizer' que estrenará CBS próximamente.

En la dirección nos encontramos a Wolfgang Petersen, mítico director (de 'El submarino', 'La historia interminable', entre otros) que últimamente ha recibido una renovada fama por el resurgir de 'Estallido' como película que todo el mundo ha querido ver durante esta pandemia de la COVID-19.

Como curiosidad, decir que para el Wall Street Journal, el presidente James Marshall es el mejor presidente ficticio de Estados Unidos, por delante de Bartlett (Martin Sheen en 'El Ala oeste de la Casa Blanca'), Frank Underwood (Kevin Spacey en 'House of Cards') y muchos más míticos del cine y la televisión.

'Air Force One' aprovechó todos sus elementos para, sin dejar de tener ese toque de "americanada", crear una de las cintas de acción más recordadas de los años 90.