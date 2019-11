Queen Latifah protagonizará 'The Equalizer': el creador de 'Castle' escribirá el reboot femenino de la saga de acción

Porque nunca parece haber reboots suficientes, tenemos en marcha el de 'The Equalizer', la famosa franquicia de acción de la que recientemente hemos podido ver dos películas protagonizadas por Denzel Washington. Tan disfrutables que nuestro compañero Jorge Loser la considera una gran alternativa a 'John Wick'.

La cadena norteamericana CBS ha acordado producir un piloto de 'The Equalizer', una serie que se ha descrito como un reboot ("reimaginación", según Deadline) de la franquicia. La serie tendrá como protagonista a Queen Latifah y como creadores a Andrew Marlowe y Terri Miller, responsables (el primero, sobre todo) de 'Castle'.

Esto marca el regreso de 'The Equalizer' a su casa original: la televisión y, más en concreto, CBS. Emitida en la cadena de 1985 a 1988 con un total de cuatro temporadas, Edward Woodward se metía en la piel de Robert McCall, un agente retirado de una agencia sin nombrar que se mete a investigador privado y se dedica a hacer justicia a aquellos que la necesiten.

Habrá que esperar a ver si sale adelante el proyecto. De momento CBS se ha comprometido a la producción del piloto, que viene de la mano de Universal TV (la responsable de la serie). Lo que no sabemos es la implicación de Sony (los productores de la película) en el proyecto y si esto implica que no veremos un 'The Equalizer 3' (que ojalá).