"Voy al cine a que me entretengan, no a que me eduquen". Denzel Washington y Antoine Fuqua ('The Equalizer 2')

Este viernes 10 de agosto llega a los cines españoles 'The Equalizer 2', la cuarta colaboración entre el actor Denzel Washington y el director Antoine Fuqua. Previamente ya habían coincidido en 'Training Day', por la que Washington se llevó el Oscar a mejor actor para casa, 'The Equalizer' y 'Los siete magníficos', pero ahora ha sido la promoción de su nueva película lo que les ha llevado a visitar Madrid hoy mismo con el objetivo de promocionarla.

En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con ambos junto a otros medios y se han tratado temas tan dispares como la relación profesional entre ambos, el rodaje de las escenas de acción, el racismo en Estados Unidos o el motivo de que sea la primera secuela que hacen ambos, algo sorprendente especialmente en el caso de Washington.

En lo referente a qué les ha llevado a trabajar juntos en varias ocasiones, Fuqua destaca tres motivos: "La confianza, la amistad y el trabajo duro", señalando también el gran talento del actor, ya que tiene un "gran compromiso, está muy centrado, generoso con el resto de actores". Eso sí, Washington prefiere echar balones fuera cuando se intenta etiquetar su relación en la categoría de bromance:

¿Un bromance, qué significa eso? Trabajamos bien juntos y tenemos éxito, gané un Oscar con él. Y me gusta, sabe lo que hace, tiene mucho talento, es muy fácil trabajar con él. Pero eso del bromance no me convence. Yo no tengo bromances, no sé lo que es.

Al señalarle como ejemplo el caso de Matt Damon y Ben Affleck, Washington confiesa que la relación con Fuqua es más de tipo profesional, por lo que apunta "creo que eso significa que tenemos un Womance, un romance de trabajo. Esa es nueva, ¿verdad?" antes de echarse a reír.

Como apuntábamos antes, 'The Equalizer 2' es la primera secuela tanto para Fuqua como para Washington, a lo que este último señaló que "Me lo pidieron. Leí el guion y me gustó lo que leí. O me gusta o no. Todo depende de lo que haya en el guion", mientras que Fuqua quiso ser más concreto en qué fue lo que le convenció para hacerla:

Tiene más emoción que la primera. Creo que llegas a conocer más al protagonista. Creo que la relación entre Robert y Miles, el chaval, es muy importante, una de las principales razones para querer hacerla. Bueno, y siempre quise rodar una tormenta.

Me llamó poderosamente el detalle de la tormenta, que tiene lugar durante una fase crítica de la película, así que quise saber cómo de complicado fue rodar esas escenas:

Siempre es difícil tener que lidiar con los elementos en exteriores. No puedes controlar nada. Tienes que esperar a que el sol se vaya y muy poco tiempo en la mañana y la noche, porque no quieres que brille el sol. Tuvimos que esperar a la temporada de frío para que las olas fuesen más grandes. Además, nos apoderamos de todo el pueblo para que nadie apareciera en cámara en ningún momento. Tuvimos que utilizar diez motores a reacción y luego salían cuando movías la cámara y eso había que quitarlo. Todo te ralentiza y vas pieza por pieza, como lo que dicen cuando te comes un elefante. Es así, salgo que estás mojado y tienes frío.

Además, me interesé por los motivos que habían llevado a Washington a no participar en ninguna secuela hasta ahora y si le gustaría recuperar algún personaje de su pasado en un nueva entrega, a lo que me contestó lo siguiente:

No lo sé, tengo que leer el guion. No puedo decir simplemente que me gustaría revisitar uno. En realidad no quiero hacerlo con ninguno. Cuando acabo he terminado con ellos.

Más tajante no podía haber sido, mostrándose de la misma forma cuando le preguntaron sobre los rumores que apuntaban hacia su presencia en el remake de 'Scarface' que prepara Fuqua: "No sé nada sobre ‘Scarface’. He oído hablar de ello pero no he leído ningún guion. Creo que era un deseo de Antoine Fuqua". Y también fue bastante claro sobre la posibilidad de que alterne proyectos más comerciales con otros más artísticos de forma deliberada:

No elijo los papeles así. Ahora no estoy interesado en hacer otro ‘The Equalizer’ porque acabo de hacerlo. No voy buscando ciertos personajes, ellos me encuentran o los leo y conecto con ellos. Ahora quiero hacer algo diferente. Bueno, ya lo hice, que acabo de terminar ‘The Iceman Cometh’ en Broadway. Me gustan los retos diferentes.

Conviene recordar que la saga parte de una serie de televisión emitida durante los años 80, por lo que era lógico preguntarle a Fuqua sobre qué quiso recuperar de la misma y su respuesta fue bastante sorprendente:

No tiene nada de la serie, no pensé en los 80 en absoluto. No he visto la serie desde que era un niño y la pasaban en televisión.

En su opinión, era suficiente con que el protagonista ayudase a la gente e imparta justicia. Para ello era necesario que Washington se preparase para las escenas de acción, algo no tan habitual a lo largo de su carrera pero que él también disfruta:

Es mi trabajo, no es algo que no quiera hacer. No hay una forma mágica de hacerlo. Para las escenas de acción empezamos a entrenar al menos un par de meses antes en Los Angeles antes de rodar en Boston. Coreografiando todas las peleas. Me gusta eso.

Eso sí, 'The Equalizer 2' es una película que se toma su tiempo preparando la llegada de la acción, algo determinante para que ambos quisieran hacerla. De hecho, el actor la apuntó que "si esto fuera un género, sería cine de acción centrada en el personaje", recordando sus colaboraciones con Tony Scott como precedentes en la materia. También se acordó de Clint Eastwood como gran héroe de acción veterano cuando quisimos que se pronunciara sobre por qué cree que este tipo de personajes peguen tan fuerte últimamente.

Por su parte, Fuqua destacó que actualmente tiene más libertad para elegir qué proyectos acepta y cómo se llevan a cabo, reconociendo que se está mejorando en Hollywood, pero a cambio apuntando la regresión que se está produciendo en la sociedad norteamericana:

En Hollywood es un poco mejor, las puertas se están abriendo muy poco a poco para la gente de color y las mujeres. Ahí hay progreso. En lo referente a Estados Unidos, siento que vamos hacia atrás. Se está volviendo peligroso y es un problema. Tenemos una administración que no ve a la gente de color, de cualquier tipo, como seres humanos.

Tampoco se mostró muy contento con la nula acción respecto al control de armas tras una masacre sucedida en Connecticut en la que llegaron a disparar a bebés: "si eso no hace que cambien la ley, nada lo hará".

En el caso de Washington, se le realizó una pregunta sobre si consideraba que otros movimientos de protesta no estaban teniendo el mismo eco que el #MeToo y él prefirió realizar una valoración más general al respecto: "Lo importante es cómo será todo dentro de 5 o 10 años. Todas las vidas importan. No es sobre cuál es más importante. Imagino que es un problema cuando es sobre ti. Me alegra que la gente esté hablando, que tenga voz"

Por último, se aprovechó que el personaje está en varias escenas con libros en la mano para ver si nos comentaba cuáles eran sus novelas favoritas y quiso destacar tanto títulos concretos como 'Siddharta', 'El guardián entre el centeno', 'la Biblia' o 'El shock del futuro' y autores como Ayn Rand, Scott Fitzgerald, Ernst Hemingway. Eso si, en el caso del cine tiene muy claro cuál debería ser su objetivo: