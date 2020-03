'Estallido' y 'Virus' se sitúan entre las películas más vistas en Netflix durante la pandemia del coronavirus

Con el escenario de pandemia por el coronavirus COVID-19, el tener que encerrarnos en casa está propiciando que aprovechemos al máximo nuestras suscripciones y otras opciones gratuitas de entretenimiento. Y ahí viene Netflix que nos muestra un top 10 en el que encontramos películas muy relacionadas con la situación actual.

En Estados Unidos se ha colado en el top 10 'Estallido' ('Outbreak'), película de 1995 protagonizada por Dustin Hoffman y Renée Russo sobre un brote de un virus altamente similar al ébola. Aquí en España esta cinta no está disponible, pero no por ello no hay interés por este género de epidemias.

Fiebre por películas de pandemias

Así que ahora mismo podemos ver en nuestro top español la cinta surcoreana 'Virus' (감기), dirigida por Kim Sung-soo sobre un brote de gripe aviar (H5N1) el distrito de Bundang-gu. Mientras escribo estas líneas es la cuarta película más vista de Netflix y el décimo en el ranking general.

Si seguimos fiándonos de la plataforma veremos que el interés por películas sobre epidemias no acaba ahí. Entre las tendencias actuales se encuentra 'Pandemic: How to Prevent an Outbreak', una docuserie de reciente estreno que trata precisamente de los pasos de prevención y contención de una situación de pandemia.

Claro, como siempre hemos de tomar estos datos con palillos ya que sin posibilidad de auditarlos nos es difícil saber su veracidad. Pero sí que es lógico que en momentos como estos tengamos mucha curiosidad (por no decir necesidad) de ver ficciones que giren alrededor de virus y catástrofes víricas.