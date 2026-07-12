Fernando Fernán Gómez, leyenda del cine español: "El alcohol me ha dado más satisfacción que una subida de sueldo o la ovación del público"

Fernando Fernán Gómez es una de las mayores leyendas de la historia del cine español. Con una carrera que abarcó más de 60 años, Fernán Gómez brilló como guionista, director y actor, llegando a ganar en dos ocasiones el Oso de Plata -el primero por 'El anacoreta' en 1977 y el segundo por 'Stico' en 1985- al mejor actor y haciéndose con hasta seis premios Goya -una vez como director, dos como guionista y tres como actor-.

Como era de esperar, Fernán Gómez también recibió multitud de homenajes cuando aún seguía vivo, y muchos más tras su triste fallecimiento el 21 de noviembre de 2007 a los 86 años de edad. Hoy nos interesa el que recibió en 'La silla de Fernando', un documental de David Trueba y Luis Alegre que se estrenó el año anterior a su muerte.

"Yo notaba un placer en el beber en sí"

Siendo justos, 'La silla de Fernando' es más una entrevista extensa que cualquier otra cosa, pues Fernán Gómez hace un repaso a su forma de ver la España en la que le tocó vivir y todo lo que le convirtió en la persona y el artista que todos los amantes del cine español tuvimos la oportunidad de conocer.

Una cosa de lo más llamativa es la confesión que hace sobre su relación con el alcohol: "Yo notaba un placer en el beber en sí. No porque venciera mi timidez. Bueno, la prueba está en que también podía notar esta satisfacción estando solo. Estando a solas, en mi casa, oyendo un disco. Pues estaba mejor solo, en casa, oyendo un disco con dos vasos de whisky, que solo, oyendo el disco y sin el whisky".

El propio Fernán Gómez asegura que "lo notaba como una diferencia radical", lo que además le lleva a hacer una reflexión vital bastante particular: "Ya respondí esto hace una infinidad de años en una entrevista, que me preguntaban: '¿Qué es lo que a usted más satisfacciones le produce en la vida?' Y me acuerdo que la respuesta mía era muy lacónica, porque decía: 'Infaliblemente, solo el alcohol'. El alcohol me ha dado más satisfacción que una subida de sueldo o la ovación del público, incluso más que el éxito. Me daba más el alcohol que eso".

Eso sí, el autor de 'La vida por delante' señala entonces que tampoco se sentía una persona especial por ello: "Creo que además con esto no estoy manifestándome como una persona singular, porque me da la impresión de que esto está generalizadísimo. Lógicamente entre los que beben, entre los abstemios desde luego no. Entre los que beben, yo sí noto que este señor se pone mucho más contento cuando bebe que ayer cuando le subieron el sueldo".

Lo cierto es que Fernán Gómez nunca renegó de su pasión por la bebida, ni siquiera aunque quizá tuvo algo que ver con la causa de su muerte, pues falleció víctima del cáncer de colón que sufría desde hace años y del que en primera instancia parecía haberse recuperado.

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