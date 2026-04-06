Acaba de estrenarse en Prime Video y ya está entre las más vistas de la plataforma. Una ambiciosa adaptación de Stephen King que quedó extrañamente en el limbo

Los festivales de cine cada vez son más comentados en términos industriales y qué relevancia van a tener en una futura temporada de premios cinematográficos invernales, con algunos de estos festivales buscando posicionarse directamente como incitadores de conversación. Pero es una estrategia cada vez más inestable, tal y como muestran títulos como ‘La vida de Chuck’.

Una vida en perspectiva

Ganadora del gran premio del público en el Festival de Toronto de 2024, que suele ser indicativo de obra que acaba nominada en mejor película en los siguientes Oscars, esta adaptación de Stephen King realizada por Mike Flanagan retrasó su estreno y quedó en un extraño limbo donde pasó por cines sin pena ni gloria. Ahora que se ha estrenado en streaming a través de Amazon Prime Video está triunfando como la segunda película más vista en la plataforma en España.

Una serie de desastres naturales se producen a lo largo del mundo, al mismo tiempo que se produce el corte de Internet y otras comunicaciones a distancia. Este misterio confunde a la gente más que la aparición de una serie de avisos y publicidad que están felicitando a un contable llamado Chuck Krantz por sus 39 años. La vida de este hombre empezará a desplegarse en diferentes cronologías intercaladas.

Tom Hiddleston es el Chuck del título y que encabeza inicialmente un misterio que deja de tener intriga para pasar a una melancolía que sirva de canto a la vida. Flanagan deja de lado sus músculos bien entrenados en el terror para profundizar en su faceta más dramática, volviendo a emplear la obra de King como apoyo.

Su trabajo previo había contado con buenos momentos en esa faceta, además de sustos efectivos. Carente de contrastes, y poniendo énfasis de más en un sentimiento más sensiblero que emotivo, acaba cayendo en una monotonía que no va bien de la mano con cómo está estructurada la historia.

Por si fuera poco, termina devorada por el mal de muchos finales de Stephen King, que acaban siendo o catastróficos o incompletos. ‘La vida de Chuck’ cae en una falta de conclusión que no invita precisamente a la reflexión o la inspiración, sino a la decepción. Con suerte, tiene talento suficiente para que esto quede como nota al pie en su obra.

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