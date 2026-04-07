Acaba de llegar a Netflix uno de los animes más cuquis de la temporada. El estudio de 'Sentenced To Be A Hero' cambia de registro con un romance entre opuestos

El año empezó fuerte respecto a animes de acción y fantasía, y 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku') ha sido uno de los títulos que se ha desmarcado rápidamente por una historia intrigante y una animación bien puntera.

La segunda temporada ya está en marcha, pero mientras tanto, sus responsables acaban de demostrar que son bien versátiles con un anime romántico que acaba de llegar a Netflix.

Vamos poquito a poco...

Se trata de 'Rompiendo el hielo' ('Kōri no Jōheki'), que adapta la comedia romántica de Kocha Agasawa. Es una de las novedades más prometedoras de la temporada de anime de primavera, y gira alrededor de una chica a la que le cuesta interactuar con otros y ha pasado gran parte de su vida muy sola.

Koyuki Hikawa tiene un aspecto muy intimidante y suele dar miedo a sus compañeros. Hasta que conoce a un chico llamado Minato Amamiya, que parece no sentirse intimidado y empieza a acortar la distancia entre ambos.

'Rompiendo el hielo' arrancó el día 2 de abril y podremos seguir un nuevo capítulo cada semana en Netflix. Por ahora es una comedia romántica entre opuestos muy de manual, con una ambientación encantadora y un tono muy cuqui, ideal si nos gustan este tipo de animes de romances cotidianos. Si venimos buscando una nueva serie para llenar el hueco de 'Kimi ni Todoke' o 'La nobleza de las flores', 'Rompiendo el hielo' promete ser indispensable en nuestra lista.

Desde luego, en Studio Kai han estado muy ocupados estos últimos meses. En enero estrenaron 'Sentenced To Be a Hero' con una calidad espectacular y ahora en abril han estrenado un total de tres series.

Además de 'Rompiendo el hielo', tenemos una de acción y mechas con 'Snowball Earth' y una comedia romántica sobrenatural con 'Mistress Kanan is Devilishly Easy'. Estas dos últimas se pueden ver en Crunchyroll, así que si nos gusta el trabajo de este estudio tenemos material de sobra para no aburrirnos.

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