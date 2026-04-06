Alejandro Jodorowsky (97 años), sobre Steven Spielberg: "Es el director que más odio. Si pudiera matarlo, lo haría"

Steven Spielberg está considerado uno de los mejores directores de todos los tiempos. Sus películas acumulan casi 11.000 millones de dólares en taquilla y además ha ganado dos veces el Óscar a la mejor dirección -el primero por 'La lista de Schindler' y el segundo por 'Salvar al soldado Ryan'-, pero eso le da igual a Alejandro Jodorowsky, quien confiesa que odia a Spielberg más que a cualquier otro cineasta.

Jodorowsky cree que Spielberg no es un director honesto

Jodorowsky ha alcanzado ya los 97 años de edad, pero seguro que si hoy volvieran a preguntarle, diría lo mismo que dijo en Brights Film cuando afirmó con rotundidad que "hay muchos cineastas que me gustan, y hay otros que odio. Pero al director que más odio es a Spielberg. Y segundo a Walt Disney", añadiendo además que "creo que Spielberg es el hijo de cuando Walt Disney se acostó con Minnie Mouse". Sin pelos en la lengua el artista chileno.

Eso sí, Jodorowsky se explayó un poco más al respecto, tomando además como referente a un cineasta español a la hora de establecer las comparaciones con Spielberg: "Buñuel siempre fue honesto. Si tenía limitaciones, entonces hacía una foto limitada. Siempre fotografiaba a la altura de los ojos, nunca puso una foto aquí arriba, porque tenía limitaciones, y aceptó tenerlas. Buñuel es honesto. Me gustan las películas honestas. Como algunas películas de Hong Kong —esos cineastas son unos ladrones honestos, hacen negocios y son tan honestos al respecto que es fantástico—. Pero, por ejemplo, Spielberg no es honesto".

El director de 'El topo' continúa señalando que "odio a Spielberg porque ninguna de sus películas es honesta. Su violencia es enfermiza, no es honesta. Muestra una violencia enfermiza como si fuera el padre de la historia. Odia a los judíos porque él es judío. Hace negocios con eso, con Europa. Es fascista porque Estados Unidos es el centro de su mundo. Si pudiera matar a Spielberg, lo haría".

No fue la única vez que criticó tan duramente a Spielberg, pues en declaraciones hechas durante su visita a México en 2013 arrojó algo más de luz sobre ese tremendo desprecio hacia el director de 'Parque Jurásico': "Siempre digo el degenerado de Steven Spielberg, porque fue él quien inició con esto de hacer del cine el gran espectáculo y aplaudir los efectos especiales".

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